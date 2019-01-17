بالصور: إنقاذ 6 صيادين مصريين تحطّم قاربهم في بحر غزة

بحرية غزة تنقذ 6 بحارة مصريين تحطم قاربهم وتبحث عن السابع مواقع فلسطينية

أنقذت طواقم الدفاع في غزة، فجر اليوم، ستة صيادين مصريين، تحطم قاربهم بعدما قذفته الرياح نحو شواطئ المنطقة الوسطى من القطاع، وجار البحث عن مفقود سابع .

وتتأثر مصر وقطاع غزة "المتجاورين" بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ ورياح شديدة، منذ أمس الأربعاء. بسبب الرياح: مصدر أمني فلسطيني قال إن قاربًا كان يقل سبعة صيادين مصريين قذفته الأمواج والرياح من مصر نحو شواطئ المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

قارب الصيد تحطّم بشكل كامل جرّاء قوة الرياح وارتفاع موج البحر.

تم انقاذ ستة من ركاب القارب، فيما يجري البحث عن السابع.

تم نقل للصيادين الست الذين تم إنقاذهم، إلى مستشفى شهداء الأقصى "حكومية" وسط القطاع غزة، ووُصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة.

المصدر أرجع وقوع الحادث إلى الرياح والأمواج العاتية التي دفعت بالقارب نحو شواطئ القطاع. تسبت الرياح في تحطم مركب الصياديين المصريين بعدما قذفته نحو بحر المنطقة الوسطى من قطاع غزة (الأناضول) التعرف على البحّارة المصريين: الصيادين المصرين الذين تم إنقاذهم من بحر قطاع غزة، حيث تم التعرف عليهم بالإضافة إلى البحّار المفقود ويدعى "جمعة العشي" البالغ من العمر 48 عامًا، وفقًا لصحف ومواقع فلسطينية.

البحّارة الستة هم: طه عكاشة (27 عامًا)، محمد جمال حمامي (25 عامًا)، أحمد جمال حمامي (23 عامًا)، علاء مجدي صابر (28 عامًا)، أحمد محمد شبار (25 عامًا) ومجدي محمد صابر (56 عامًا).