بالصور: إضراب شامل تضامنا مع الأسرى المضربين

عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة والقدس وقطاع غزة، والداخل المحتل، تضامنا مع الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتعطلت المواصلات العامة وامتنع الموظفون عن الذهاب لأماكن عملهم في القطاعين الحكومي والخاص تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى.

ويواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ 36 يوما، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم الحياتية.

ويطالب المعتقلون بتحسين ظروف حبسهم إضافة إلى إنهاء الاعتقال الإداري وسياسة العزل وترتيب زيارات والسماح بإدخال كتب وتركيب هاتف عمومي للاتصال بذويهم.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى أن الإثنين يوم إضراب شامل، ويشمل الأراضي المحتلة مع التوجه لمخيمات الاعتصام والتجمع للانطلاق في مسيرات غضب حاشدة.

وطالبت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الّلجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصّحية، محمّلة أطباء السّجون وإدارة مصلحة السّجون، وجميع من تدخّلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضدّ الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم.