فلسطين
الاثنين 22 مايو 2017 11:58

بالصور: إضراب شامل تضامنا مع الأسرى المضربين

 عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة والقدس وقطاع غزة، والداخل المحتل، تضامنا مع الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتعطلت المواصلات العامة وامتنع الموظفون عن الذهاب لأماكن عملهم في القطاعين الحكومي والخاص تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى.

ويواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ 36 يوما، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم الحياتية.

ويطالب المعتقلون بتحسين ظروف حبسهم إضافة إلى إنهاء الاعتقال الإداري وسياسة العزل وترتيب زيارات والسماح بإدخال كتب وتركيب هاتف عمومي للاتصال بذويهم.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى أن الإثنين يوم إضراب شامل، ويشمل الأراضي المحتلة مع التوجه لمخيمات الاعتصام والتجمع للانطلاق في مسيرات غضب حاشدة.

وطالبت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الّلجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصّحية، محمّلة أطباء السّجون وإدارة مصلحة السّجون، وجميع من تدخّلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضدّ الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
الأراضي الفلسطينية
إضراب شامل
إضراب الأسرى
الأسرى المضربين عن الطعام
الضفة الغربية
القدس
غزة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لحظة إنقاذ الشرطة لرضيع محبوس في سيارة
Thumbnail
عشر نصائح للفوز برمضان

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة