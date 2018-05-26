دوري أبطال أوربا
السبت 26 مايو 2018 22:53

بالصور: إصابة محمد صلاح وخروجه باكيا من نهائي دوري أبطال أوربا

رويترز
أصيب نجم فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد الإسباني، ما أدى إلى خروجه من مباراة النهائي باكيا.

ونتجت الإصابة عن تداخل عنيف من سيرجيو راموس جانب مدافع وقائد فريق ريال مدريد.

وحاول صلاح معاودة اللعب لكن بدا أن الآلام عاودته ما اضطر المدرب يورغن كلوب إلى إخراجه، ليحل محله آدم لالانا في الدقيقة 33 من المباراة.

وأدت إصابة صلاح وخروجه في صدمة لدى مشجعي ليفربول

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

 

 

 

إحدى مشجعات ليفربول تبكي بعد إصابة محمد صلاح وخروجه من مباراة نهائي دوري أبطال أوربا

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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دوري أبطال أوربا
محمد صلاح
ليفربول
ريال مدريد
سيرجيو راموس

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