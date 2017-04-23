بالصور: أردوغان يحتفل مع الأطفال بعيدهم

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) بعيد الطفولة مع عدد من الأطفال الأتراك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

واستقبل أردوغان خلال الاحتفال مجموعة من الطلاب الأتراك برفقة وزير التربية عصمت يلماز، بالمجمع الرئاسي في أنقرة، وذلك بمناسبة عيد الطفولة وذكرى السيادة الوطنية الموافق 23 من أبريل/نيسان من كل عام.

وخلال الاحتفال ترك أردوغان منصبه للطالب "ييت تورك" (10 سنوات) في تقليد سنوي بمناسبة عيد الطفولة.

وشدد الرئيس التركي على أن الأطفال هم مستقبل البلاد، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الدراسية.

كما أوصى أردوغان الطلاب بطاعة الوالدين والمدرسين، وتقبيل أياديهم، وإبداء الاحترام لهم، والالتزام بتعليماتهم.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا، 23 من أبريل/ نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.