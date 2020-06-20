السبت 20 يونيو 2020 12:00
بالصور.. أتراك يؤدون صلاة الجمعة تحت الأمطار الغزيرة
نشر الدكتور علي إرباش رئيس الشئون الدينية في تركيا عبر حسابه على تويتر صورا لمواطنين أتراك يؤدون صلاة الجمعة أمس تحت الأمطار الغزيرة.
وأرفق إرباش تغريدته بالآية الكريمة من سورة الأنعام "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".
De ki: "Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir."— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 19, 2020
En'âm Sûresi 162. Ayet pic.twitter.com/IHBE7aE028
كانت تركيا قد قررت استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة 29 مايو/أيار الماضي، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.
وتم توزيع لحوم 1003 ذبائح في المساجد الرئيسيةعلى الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.
ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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