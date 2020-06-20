تركيا
السبت 20 يونيو 2020 12:00

بالصور.. أتراك يؤدون صلاة الجمعة تحت الأمطار الغزيرة

أتراك يؤدون صلاة الجمعة تحت الأمطار الغزيرة أمس الجمعة
وسائل التواصل
نشر الدكتور علي إرباش رئيس الشئون الدينية في تركيا عبر حسابه على تويتر صورا لمواطنين أتراك يؤدون صلاة الجمعة أمس تحت الأمطار الغزيرة.

وأرفق إرباش تغريدته بالآية الكريمة من سورة الأنعام "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".

كانت تركيا قد قررت استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة 29 مايو/أيار الماضي، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وتم توزيع لحوم 1003 ذبائح في المساجد الرئيسيةعلى الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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كورونا

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