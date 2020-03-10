بالصور: أب يعذب ابنته ويحبسها في حظيرة للحيوانات
ونشرت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، صورًا لطفلة يمنية قالت إنها احتجزت من قبل أبيها وزوجته في حظيرة للحيوانات.
انتهاك آدمية طفله وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجورعزلة الموسطه مخلاف بني شعيب— هدى الصراري Huda Al-Sarari (@h_alsarare) March 9, 2020
العثورع الطفلة داخل اصطبل اغنام عليها آثارتعذيب جسدي بالاضافة الى تعرضهالسوء تغذية
نداء للمنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان لنجدة هذة الطفله نتيجة انعدام اليات الحماية واستغلال الثغرات القانونيه pic.twitter.com/pThzFURzfK
وقالت الصراري في توصيفها للحادثة: "انتهاك آدمية طفلة وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجور عزلة الموسطة مخلاف بني شعيب بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء".
وأضافت الصراري أنه تم العثور على الطفلة داخل حظيرة أغنام وتظهر عليها آثار تعذيب جسدي بالإضافة إلى تعرضها لسوء التغذية.
ذمار.. حالة تعذيب جسدي مفرط لطفلة وإحتجازها وتقييدها في أحد إصطبلات الحيوانات في ضل سيطرة مليشيات الحوثية الكهنوتية على المحافظة حيث— إذاعة صوت الجمهورية (@soutalgomhoria) March 10, 2020
اقدم شخص في مديرية وصاب العالي على تعذيب ابنته البالغة من العمر 6 سنوات وحبسها في اصطبل الحيوانات لأكثر من 6 اشهر. pic.twitter.com/H2u7c2MT5p
ياهدى اذا بايسمحوا لي اتبنى هذه البنت واربيها كلمتيني— امير بذاتي (@vhgtrdv) March 9, 2020
واضمن تربيتها برقبتي واعاهد الله بذلك
اسالكم بالله اذا في امكانيه لتبني هذه البنت فانا مستعد واتعهد امام الله بكل متطلباتها واعاملها مثل وحده من بناتي— Mohmd.Alshami (@abukreem7) March 10, 2020
والله تقطع القلب عليها
انا من تعز من يدلنا على مكان هذا البنت مستعد اتبني هذا المسكينه واعمل افضل من ابني وبنتي— نواف القحطاني (@mExvSVykOcGA63s) March 10, 2020