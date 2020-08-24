تركيا
الاثنين 24 أغسطس 2020 15:36

بالجرارات.. وزراء أتراك يشاركون في البحث عن مفقودي الفيضانات (فيديو)

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (يمين) يشارك في أعمال البحث عن مفقودين
مواقع التواصل
نشرت وسائل إعلام وحسابات لشخصيات تركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزراء في تركيا يشاركون في البحث عن مفقودين عبر جرارات داخل فيضانات منطقة جيرسون في تركيا.

وشارك كل من وزراء الداخلية والبيئة والزراعة في تركيا عملية البحث عن مفقودين عبر ركوبهم داخل جرارات ودخولهم لمنطقة الفيضانات للمشاركة بالبحث عن مفقودين في منقطة جيرسون شمال شرق تركيا.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم وفقد 12 آخرون في سيول عارمة بمنطقة البحر الأسود بشمال تركيا، الأحد، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

وأظهرت لقطات مصورة من إقليم جيرسون في شمال البلاد مياه السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استُخدمت معدات البناء في رفع الحطام وإخلاء الطرقات منه.

وقالت السلطات التركية إن السيول انتشرت إلى الولايات المجاورة أيضا، وتسببت في وقوع إصابات في مدينتي ريزا وطرابزون.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد قال في وقت سابق للصحفيين في جيرسون إنه جرى إنقاذ 133 شخصا حتى الآن، إلا أن وكالات الإغاثة والسلطات تقوم بعمليات للعثور على المفقودين.

وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إنها أرسلت فريقا من 40 شخصا لبدء عمليات البحث والإنقاذ، بعد ورود تقارير عن هطول أمطار غزيرة خلال الليل، مضيفا أن الفرق في الأقاليم الأخرى كانت تنتظر وهي في وضع الاستعداد.

وفي حديثه إلى جانب صويلو، قال وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي إن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس/آب بمقدار 1.5 مرة.

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل وسيولا من هذا القبيل. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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