الخميس 12 سبتمبر 2019 11:45
بالأسماء.. رجل الأعمال محمد علي يتهم قيادات في الجيش المصري بالفساد
قال رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي إن الجيش لا يخضع لأي رقابة ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على مشروعات المقاولات التي ينفذها.
كما كشف علي عن أسماء عدد من لواءات الجيش الذين جمعوا مليارات الجنيهات في مقابل رضاهم عن فساد النظام الحاكم في مصر
أبرز ما قاله محمد علي
- اللواء خالد فودة صهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحصل على معاش من القوات المسلحة ويتقاضى أجورا مقابل عمله كمحافظ منذ خروجه من القوات المسلحة.
- تحدث علي عن دولة الخوف في مصر وتسلط وتجبر الأجهزة الأمنية، وتوجيه عناصر تلك الأجهزة للرقابة على الشعب بل والرقابة على بعضها البعض.
- قال إن ضباط الجيش يخافون من رجال المخابرات الحربية بسبب مراقبتهم والتصنت عليهم.
- تحدث عن الفوارق الكبيرة بين ضباط المؤسسة العسكرية حيث يسكن أحدهم في شقة (غرفتين وصالة) بينما يسكن أخرون في القصور، موجها حديثه للسيسي " حتى في الجيش لم تعدل يا سيسي".
- قال إن هناك من ضباط الجيش من يعيش في مستوى مادي متردي للغاية وهناك من يعيش بالقصور بعد موافقته على فساد النظام، ضاربا المثل باللواء طارق البرقوقي الذي يمتلك قصر في مدينة الرحاب.
- كشف علي عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء أحمد نعيم البدراوي والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.
- كشف عن أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف بالمئة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط وهو عبارة عن قطع ذهبية.
- كشف علي عن ثروة اللواء البدراوي من فيلات وأرض زراعية وغيرها.
- قال إنه بعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للأسمنت ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات.
- تحدث عن المناصب التي تقلدها اللواء ماجد جورج من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأسبق، ثم وزيرا للبيئة.
- رجال الأعمال البارزين في مصر يفعلون ما يريده الجيش فقط.
- تحدث عن فساد بالعقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة المصرية.
- قال إن هناك جهة تابعة للقوات المسلحة يطلق عليها "البصريات" يشرف عليها أطباء تابعون للجيش وهذه الجهة حصلت على مشاريع مقاولات من وزارة الصحة، وهي من تنفذ مستشفى منفلوط.
- قال إنه لم يكن ممكنا التحدث عن الفضائح والفساد خلال وجوده في البلاد.
- قال إن السلطة في مصر لا تعطي فرصة لأي شخص ليتكلم ولا تسمع إلا صوتها فقط.
- أوضح أنه خطط لهذه اللحظة منذ ثماني سنوات وتلقى تهديدات كثيرة بسبب ذلك وعلى الجميع مساعدته وطرح نفس الأسئلة على الرئيس المصري، لأنهم إذا قاموا بقتله ستنتهي المسألة.
- أوضح أن على الشعب المصري الوقوف مع كل من يوجه صرخة ضد الظلم وإلا فليرضى بالظلم والاستعباد.
- قال إن على الشعب المصري مطالبة رئيس الجمهورية بالرد على ما طرحه من قضايا فساد.
- تساءل عن عدم محاسبة الجهات المسؤولة عن حماية الحدود المصرية من دخول المخدرات إلى البلاد لافتا إلى مسؤولية الجيش عن ذلك.
- كرر سخريته من زعم السيسي بأنه سينتشل المصريين من حالة العوز (الحاجة) واستمراره بنفس الوقت في تلقي المساعدات من دول الخليج، قائلا إن السيسي يقوم بـ "الشحاتة" على مدار 24 ساعة.
- علي طالب السيسي بالاعتراف بفشله في الحكم والإدارة لأنه دمر المجتمع ولم يتبقى به سوى طبقة الأثرياء فقط.
- اعتبر علي الرئيس المصري مجرد ممثل فاشل لا يجيد سوى الشخط (الصياح).
- تحدث عن موارد مصر الكثيرة والغنية والتي تحتاج إلى حسن إدارة.
المصدر
الجزيرة مباشر