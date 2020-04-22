الصراع في ليبيا
الأربعاء 22 أبريل 2020 20:37

باشاغا: الإمارات خطر على الأمن القومي الليبي وتعمّق الفوضى

وزير الداخلية الليبي يتهم الإمارات بالسعي لنشر الفوضى وتمزيق أوصال ليبيا
وزير الداخلية الليبي يتهم الإمارات بالسعي لنشر الفوضى وتمزيق أوصال ليبيا
الجزيرة مباشر
اتهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي الإمارات بأنها خطر على الأمن القومي الليبي، وتسعى لزعزعة استقرار ليبيا وتعميق الفوضى.

واتهم باشاغا الإمارات ومصر والأردن والسعودية بدعم حفتر، مؤكدًا أن الأمر يختلف مع مصر لأنها دولة جارة ومهمة لليبيا، وطالب باشاغا الحكومة المصرية بإعادة حساباتها والتوقف عن دعم حفتر.

واستأنف : "إن تدفق السلاح عبر الحدود المصرية إلى ليبيا يمكن أن يرتد إلى صدر مصر، فضلًا عن دول أخرى مثل تشاد وتونس والجزائر". 

وقال باشاغا: يستعين حفتر بمجموعة من المرتزقة المصريين، لا نعلم هل أرسلتهم الحكومة المصرية أم أنهم مرتزقة يعملون لحسابهم الخاص مثل شركة فاغنر؟ وأن قوات تابعة لشركة فاغنر استخدمت غاز الأعصاب في محور صلاح الدين جنوب غرب طرابلس.

وحققت حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا انتصارًا سريعًا على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واستعادت مدن الساحل الليبية.

وقال إن قوات الحكومة على مشارف ترهونة ومحيط قاعدة الوطية، وستواصل المعركة حتى تحرير المدينة والقاعدة من قوات حفتر. 

وشدد باشاغا على التزام حكومة الوفاق بدحر قوات حفتر، وأنها لن تقبل بالحوار مع حفتر، ودعا أهالي المنطقة الشرقية إلى تغليب صوت العقل والحكمة.

وكانت مليشيات حفتر قصفت العاصمة طرابلس بأكثر من 30 صاروخًا، في حين تتكاتف دول العالم لصد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الوزارة -بالتعاون مع المجلس الرئاسي- شكّلت غرفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتابعت الداخلية تنفيذ قرار حظر التجوال الصادر عن المجلس الرئاسي؛ لحماية المواطنين من العدوى، وأن وزارة الداخلية ساعدت وزارة الصحة عبر تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

المصدر
الجزيرة مباشر

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