نيمار
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 13:53

باريس سان جيرمان يفقد نيمار 4 أسابيع

البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان
البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان
رويترز
قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين إن مهاجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.
التفاصيل 
  • أضاف سان جيرمان في بيان "نيمار خضع لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر اليوم وسيخضع لفحص طبي شامل خلال ثمانية أيام لكن من المتوقع تأخر عودته للملاعب لمدة أربعة أسابيع حسب تطورات حالته".
  • أصيب نيمار خلال تعادل البرازيل 1-1 مع نيجيريا وديا في سنغافورة أمس الأحد.
  • سيغيب نيمار عن مباراتي فريقه بدوري أبطال أوربا أمام كلوب بروج البلجيكي الأسبوع المقبل ويوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
المصدر
رويترز
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نيمار
باريس سان جيرمان
منتخب البرازيل

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