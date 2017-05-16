الأزمة السورية
الثلاثاء 16 مايو 2017 18:26

باريس تطالب بتحقيق دولي حول "محرقة الأسد"

صورة للأقمار الصناعية لسجن صدنايا
أعلنت فرنسا، الثلاثاء، أنها تلقت بـ "قلق ورعب" المعلومات الأمريكية حول قيام نظام بشار الأسد، بحرق جثامين معتقلين في أحد السجون السورية، مطالبة بـ "فتح تحقيق دولي في أقرب وقت ممكن".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز، قد قال الإثنين إن "لدى بلاده أدلة حول إحراق نظام بشار الأسد جثامين معتقلين في بناء داخل سجن صيدنايا بعد قتلهم".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، الثلاثاء، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الاتهامات الأمريكية تعتبر في "منتهى الخطورة".

وأضاف أن النظام السوري "يجر وراءه رصيدا ثقيلا من الرعب"، لافتا إلى أن بلاده "تطالب بفتح تحقيق دولي حول سجن صيدنايا السوري في أقرب وقت ممكن".

كما طالب "حلفاء النظام السوري، وخصوصا روسيا، باستخدام نفوذها على دمشق" للسماح بدخول اللجنة الدولية لتقصي الحقائق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتتهم واشنطن دمشق بإحراق جثامين عدد من المعتقلين في السنوات الأخيرة.

وكشفت الخارجية الأمريكية عن صور التقطت عبر الأقمار الصناعية "رفعت عنها السرية"، وقالت إنها تظهر مجمّع سجن صيدنايا شمال العاصمة السورية دمشق.

وتظهر الصور التي يعود تاريخها إلى أبريل/نيسان 2017 والشهر نفسه من 2016، ويناير/ كانون ثاني 2015 وأغسطس/ آب 2013، مباني داخل المعتقل، بينها بناية رجحت أنها تستخدم في حرق جثامين، الذين يتم إعدامهم.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
سوريا
فرنسا
الولايات المتحدة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: في دمشق رغم الحرب سيارات تُطلب بتطبيق جوال
Thumbnail
شاهد: مقهى في القاهرة لأصحاب الدراجات النارية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة