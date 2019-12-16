الكويت والإمارات
الاثنين 16 ديسمبر 2019 21:54

"باركود الموت629" كويتيون يحذرون من منتجات إماراتية فاسدة

العاصمة الكويتية الكويت
غيتي
تداول مغردون كويتيون تحذيرات من استخدام منتجات إماراتية فاسدة موجودة في السوق المحلي.

واتهم المغردون الإمارات بالغش وتصدير منتجات غير صالحة للاستخدام للكويت.

وسبق أن أطلق مغردون سعوديون حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية التي دخلت السوق السعودية المحلية عبر ميناء جبل علي في الإمارات.

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الكويت
مقاطعة المنتجات الإماراتية

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