أسعار النفط
الثلاثاء 24 مارس 2020 12:02

باركليز يخفض توقعات سعر النفط 12 دولارا في 2020 بسبب كورونا وحرب الأسعار

رويترز
خفض باركليز اليوم الثلاثاء توقعاته لسعر النفط لعام 2020 مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، واضطراب الطلب بسبب فيروس كورونا.

وقلص البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا و28 دولارا للبرميل على الترتيب.

وكتب محللون لدى البنك في مذكرة "من المرجح أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس، وإذا استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية وروسيا بمنأى عن تداعيات السعر".

وينضم باركليز إلى بنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.

كما يتوقع باركيلز أن تبلغ قدرات التخزين العالمية المتاحة على الأرض نحو 1.5 مليار برميل، ويُقدر أن الفائض في الإمدادات سيزيد على 5 ملايين برميل يوميا هذا العام وأن يبلغ 10 ملايين برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني.

في غضون ذلك، يقول البنك إن "من المستبعد أن تخفف مشتريات الحكومة الأمريكية لاحتياطي البترول الاستراتيجي من مصاعب المنتجين".

وأضاف أن طاقة التخزين المتاحة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تقل عن 80 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا حين يمتلئ على مدى 6 أشهر، مقارنة بفائض في الإمدادات يبلغ قرابة 10 ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني.

المصدر
رويترز
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النفط
كورونا
حرب الأسعار

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