التطبيع مع إسرائيل
الخميس 4 يونيو 2020 00:13

باحث سوداني لقناة إسرائيلية: نريد التطبيع مجتمعيا وشعبيا (فيديو)

باحث علم الاجتماع السوداني خضر حواد يدعو إلى التطبيع المجتمعي والشعبي مع إسرائيل
باحث علم الاجتماع السوداني خضر حواد يدعو إلى التطبيع المجتمعي والشعبي مع إسرائيل
مواقع التواصل
دعا باحث علم الاجتماع السوداني خضر حواد إلى التطبيع المجتمعي والشعبي مع إسرائيل، وذلك خلال لقاء مع مراسل تلفزيوني إسرائيلي.

وكشف مراسل الشؤون العربية للقناة "11" الإسرائيلية، أن لقاءً جرى مع خبير الاجتماع السوداني، حول كورونا والزواج والمجتمع، لكنه فجّر عاصفة بدعوته للتطبيع المجتمعي بين الشعوب.

باحث سوداني يدعو إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

 

ووفق فيديو اللقاء، فإن الباحث السوداني قال: "نتمنى ألا تقف العلاقة على مستوى البرهان (رئيس مجلس السيادة السوداني) ونتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، بل تمتد إلى علاقات بين المجتمع المدني السوداني والإسرائيلي".

وتطلّع الباحث السوداني إلى "أن تقلّ الفجوة بينهما (المجتمع المدني في السودان وإسرائيل)؛ للتبادل والتعامل ليس فقط على مستوى القادة، نرحب بأي خطوة من أجل السلام".

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن دعوة الباحث السوداني، تأتي بعد لقاء قناة كان الإسرائيلية مع الصحفي الكويتي عبد العزيز القناعي، نهاية الشهر الماضي، ودعا القناعي في اللقاء إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتروّج إسرائيل مؤخرًا لعلاقات تطبيعية عدد من الدول العربية تشمل السعودية والإمارات والبحرين والسودان، لا سيَّما بعد لقاء البرهان ونتنياهو مطلع فبراير/شباط الماضي.

اقرأ أيضًا:

كواليس لقاء البرهان ونتنياهو في عنتيبي (فيديو)

السودان: لقاء البرهان ونتنياهو يفجر الجدل

نتنياهو والبرهان.. احتفاء إسرائيلي باللقاء ورفض عربي واسع

ما تأثير لقاء البرهان ونتنياهو على العملية السياسية في السودان؟

رياضي إسرائيلي: استقبلوني في الإمارات بالأحضان (فيديو)

25 إسرائيليا يصلون الإمارات للمشاركة في بطولة رياضية

حساب "إسرائيل بالعربية" ينشر صورة لمتسابق إسرائيلي في دبي

شاهد: مسؤول إماراتي يرحب بالوفد الإسرائيلي في بطولة الدراجات بدبي

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الطاقة المصري.. ماذا قال؟

شاهد: وزيرة إسرائيلية سبّت "الأذان" تتجول في أكبر مساجد أبو ظبي

"زوّر التاريخ وأساء للمرأة الخليجية".. تصاعد الجدل حول مسلسل "أم هارون"

أفيخاي أدرعي مهتم بمسلسل "أم هارون" ويدافع عن حياة الفهد

اتهامات لمسلسل "مخرج 7" بالترويج للتطبيع (فيديو)

إم بي سي توقف عرض "مخرج 7" المثير للجدل.. ومغردون: مسلسل فاشل

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تونس تفتح المساجد للمصلين الخميس
Thumbnail
"سناب تشات" يوقف الترويج لحساب ترمب ويتهمه بالحض على "العنف العنصري"
Thumbnail
وزير الدفاع الأمريكي يعارض نشر الجيش للتعامل مع الاحتجاجات
Thumbnail
ملقى أمام مستشفى.. مسن مصري أصيب بكورونا يشعل مواقع التواصل (فيديو)
Thumbnail
وصاية الاتحاد الأوربي على مصر

الأكثر قراءة

  1. تونس تفتح المساجد للمصلين الخميس
  2. باحث سوداني لقناة إسرائيلية: نريد التطبيع مجتمعيا وشعبيا (فيديو)
  3. "سناب تشات" يوقف الترويج لحساب ترمب ويتهمه بالحض على "العنف العنصري"
  4. وزير الدفاع الأمريكي يعارض نشر الجيش للتعامل مع الاحتجاجات
  5. ملقى أمام مستشفى.. مسن مصري أصيب بكورونا يشعل مواقع التواصل (فيديو)