باحث سعودي ينشر مقالا بالعبرية في مجلة تصدر عن جامعة تل أبيب.. ماذا قال؟
وقال الموقع إن الباحث، وهو محمد الغبان الأستاذ المشارك للغة العبرية في جامعة الملك سعود، أراد من بحثه أن يوضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان على علاقة جيدة مع اليهود، وتعامل معهم لأسباب لها علاقة بالسياسة فقط.
وحسب الموقع الإسرائيلي قال الغبان إن "اتهام الإسلام بالتحريض والعنصرية ضد اليهود خطأ، وينبع ذلك من عدم ترجمة رسائل النبي إلى اليهود بالعبرية".
ونقل الموقع عن، رعنان ران، من جامعة تل أبيب قوله إنه يأمل في "أن تكون هذه خطوة أخرى على طريق التعاون الاقتصادي والسياسي".
وقال الموقع إن البحث السعودي يأتي وسط دعوات في الرياض إلى التعاون مع اليهود وإسرائيل من أجل السلام.
وذكر الموقع أن الباحث الغبان كتب في مقدمة المقال أن "التفسيرات الخاطئة لتاريخ الإسلام التي قدمها المستشرقون في القرن الماضي، والتي كُتب بعضها باللغة العبرية، أدت إلى سوء فهم للكتابات والمنهجية غير الصحيحة والتأثيرات السلبية على العلماء الشرقيين الناطقين بالعبرية اليوم".
وأضاف الموقع أن "اتهام الإسلام والنبي محمد بالتحريض والعنصرية ضد القبائل اليهودية في الحجاز هو اتهام باطل، وتعامل النبي محمد مع جميع الفئات الاجتماعية في المدينة وأماكن أخرى تحت سيطرته، بغض النظر عن العرق والدين. كما أن رسائله لليهود لم تترجم أبدا إلى العبرية"، وهو ما قال الموقع إن الغبان قام به في بحثه.
وذكر الموقع أنه وفقا للغبان، فإن عدم فهم الجمهور اليهودي لتفكير النبي محمد يرجع إلى الترجمة الضعيفة أو المغرضة، أو عدم وجود ترجمة عبرية عامة لرسائله إلى القبائل اليهودية في شبه الجزيرة العربية وصيغ العهود التي كانت لديه معهم.
ونقل الموقع عن البروفيسور رعنان ران من جامعة تل أبيب تأكيده أهمية المقال، لأنه وقبل كل شيء من باحث سعودي.