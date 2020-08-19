السعودية
الأربعاء 19 أغسطس 2020 16:27

باحث سعودي يشكو حذف مقالاته.. وتركي الحمد: فلسطين ليست قضيتي

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رويترز
وجه نشطاء ردودا لاذعة للكاتب السعودي تركي الحمد إثر تغريدة قال فيها "فلسطين ليست قضيتي"، بينما قال الباحث السعودي وسام العامري إن صحيفة الرياض حذفت جميع مقالاته بتحريض من "الذباب".

وأضاف تركي الحمد في تغريدة أخرى "لو كنت مكان السعودية لطبّعت من اليوم".

ثم وجه حديثه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا "سيدي سمو الأمير محمد طبّع، فكل غضب العرب زوبعة في فنجان. تهودت القدس فماذا فعلوا؟ لا شيء. هم لا يريدون حل القضية. هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل". 

ولاقت تغريدة الكاتب تفاعلا واسعا ورد عليه مغردون كثر منهم الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة الذي قال "طبيعي ألا تكون قضيتك.. لأنها ببساطة؛ قضية الأحرار. ومن لا ينتمي لفئة الأحرار، لن يُستغرب عليه التصفيق للعبودية".

وكتبت الناشطة السعودية علياء أبو تايه الحويطي ردا على تركي الحمد "ولا تتجرأ تقلل من مسرى النبي ويكون قضيتك! هي لرجال حقيقيين، وللمؤمنين، وأنت حدك لعق كعوب الملوك وتمسيح شاربك تحت موضع أقدامهم"!

وأضاف معلقون" بالتأكيد ليست قضيتك ففلسطين قضية الرجال والشرفاء فقط"، بينما علق آخرون بقولهم"هي عقيدة وليست قضيتك، ولا قضية أي أحد أبداً".

كما علق أحد المغردين قائلا" لِنحْمَدِ ﷲ جلّ وعلا الذي أحيانا حتى نرى المتصهينين يعلنون ولاءهم للصهيونية لا يخشون في الدنيا مساءلة ولا محاسبة، ولنتذكر قوله عز وجل (ما كان ﷲ ليَذَرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَميزَ الخبيثَ من الطيّب)، وقوله (ولَيعلمنّ ﷲ الذين آمنوا، ولَيعلمنّ المنافقين)". 

حذف مقالات باحث سعودي

وعلى الجانب الآخر قال الكاتب والباحث السعودي وسام العامري، إن صحيفة الرياض حذفت جميع مقالاته المنشورة لديهم، وذلك بعد تحريض من الذباب الإلكتروني.

وتسائل العامري في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أين الديمقراطية وحرية الرأي يا صحيفة الرياض"؟

وعلق مغردون بقولهم إن "صحيفة الرياض لا تسمح إلا بسماع أصوات العبيد".

وأضاف آخرون حول استفسار الكاتب عن حرية التعبير بقولهم "وهل يُسأل كقوم كهؤلاء سؤال كهذا"؟ 

المصدر
الجزيرة مباشر
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كاتب سعودي
فلسطين

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