الصراع في سوريا
الاثنين 2 ديسمبر 2019 13:47

بابتسامة مرّة.. طفلة نازحة تتقمص دور مراسلة صحفية (فيديو)

نشر ناشط إعلامي سوري مقطع فيديو لطفلة نازحة تدعى "شام" وهي تتقمص دور مراسلة صحفية وترصد آراء الأطفال حول الأوضاع مع حلول فصل الشتاء في مخيم دير بلوط بريف حلب شمالي سوريا.

يذكر أن سكان مخيم دير بلوط من النازحين السوريين والفلسطينيين يعانون هذه الفترة من كل عام بسبب العواصف الماطرة التي تضرب المنطقة وتكشف عن سوء تجهيز الخيام والمعاناة التي يعيشها النازحون.

وحظي فيديو الطفلة شام برواج واسع على منصات التواصل، وأبدى متابعون تعاطفهم وتأثرهم بحال المخيم والأطفال، وأشاد آخرون بضحكات الأطفال التي يواجهون بها واقعهم، رغم أنها تحمل الكثير من الألم والمرارة.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام محلية سورية إن الطيران الحربي التابع للنظام السوري المدعوم من روسيا قصف سوق الهال (سوق شعبي) في مدينة سراقب في محافظة إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبث شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أظهرت ضحايا القصف وحجم الدمار في السوق.

غارات جوية تستهدف سوقا شعبيا في سراقب السورية
المصدر
الجزيرة مباشر
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