مصر
الأحد 30 أغسطس 2020 20:04

"بائع الفريسكا": قصة طالب مصري متفوق سيلتحق بكلية الطب (فيديو)

حقق مقطع فيديو لطالب مصري متفوق يبيع "الفريسكا" على شواطئ مصر تداولا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية.

وأبدى الملايين في مصر تشجيعهم للطالب ويدعى إبراهيم عبد الناصر، الذي عبر عن رغبته في دخول كلية الطب بعد تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على 99.6 في المئة.

وأوضح إبراهيم أن التحاقه بكلية الطب، كان سببا في سعادة والده، الذي يعمل معه في بيع "الفريسكا"، بالإضافة إلى أنه كان حلما له منذ الصغر، وأنه يريد التخصص في مجال الجراحة العامة.

والفريسكا هي حلوى شعبية تباع بأثمان زهيدة على الشواطئ المصرية.

وكشف إبراهيم، تفاصيل مكالمته مع وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار  -خلال لقاء له مع قناة تلفزيونية مصرية - من أجل منحه "منحة للدراسة في كلية الطب بجامعة الإسكندرية".

وأوضح أنه لم يتوقع أن يهتم المسؤولون بالاتصال به قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وأضاف: لست من رواد السوشيال ميديا، وأنشأت حسابا على فيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجري من أخبار.

وأشار إلى أنه منذ الصف الرابع الابتدائي يعمل مع والده في بيع الفريسكا خلال أيام الإجازة الصيفية، كاشفًا أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة، ومتعهدًا بمواصلة مساعدة والده في بيع الفريسكا.

وأضاف أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأعلن المستشار الإعلامي للحكومة المصرية عن مكافآت ومنح لدعم إبراهيم من قبل شركات مصرية خاصة.

المصدر
صحف ومواقع مصرية
خدمة سند

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