مقتل جورج فلويد
الأربعاء 3 يونيو 2020 12:19

بأشعة الليزر.. مروحيات عسكرية تشارك في قمع المحتجين قرب البيت الأبيض (فيديو)

المروحيات العسكرية الأمريكية تشارك في قمع المحتجين على مقتل فلويد
مواقع التواصل
أظهرت مقاطع فيديو متداولة، تحليق مروحية عسكرية أمريكية، على ارتفاع قريب من المحتجين على مقتل جورج فلويد، وتوجيه أضواء الليزر على أعينهم، وذلك بالقرب من البيت الأبيض في اشنطن.

والتقط محتجون المقاطع أثناء محاولة الطائرة الهليكوبتر العسكرية، تفرقة المتظاهرين من المكان، بينما يلوّح المحتجون لقائد المروحية بأنهم سلميون وطالبوه بالكف عن إيذائهم بأشعة الليزر.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تداولا واسعا لعدد من المقاطع التي تظهر جانبًا من الاشتباكات بين المحتجين على مقتل جورج فلويد، وبين رجال الشرطة في عدد من الولايات.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة تعامل الشرطة العنيف مع الاحتجاجات واستخدام القوة المُفرطة ضد المُحتجين سواء بإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع مع قنابل الفلفل وصولاً للرصاص المطاطي.

وأظهر مقطع مصور آخر، قيام الشرطة بإطلاق الرصاص على اثنين من المحتجين السلميين الذين وقفا في الشارع وأيديهما خلف ظهورهما، ولم يهاجما أحدًا وكانا على مسافة بعيدة من الشرطة.

وعلق مصور الفيديو قائلًا "هذا المقطع خطير.. هل يمكن لأحد أن يقول لي لماذا تم إطلاق النار على هذين المحتجين السلميين!".

والتقط أحد المحتجين مقطع فيديو يظهر تعرض عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدينة نيويورك، السناتور زيلنور ميري، للاعتداء من قبل الشرطة إذ جرى تقييده إلى جانب رش الفلفل على وجهه.

في المقابل، ظهر مجموعة من المحتجين وهم يرفعون علم فلسطين خلال الاحتجاجات، وآخرون يقومون بحماية متاجر حتى لا تنهب، كما سجلت مشاهد لرجال شرطة في مدينة نيويورك تضامنهم مع المحتجين وذلك بالجلوس على رُكبهم وبعث رسائل طمأنة.

وكانت الاضطرابات بدأت عقب انتشار مقاطع فيديو لمقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد عندما جثم شرطي بركبته على عنقه أثناء اعتقاله في 25 مايو/أيار الماضي، وقد خلص تشريح طبي تم بناء على طلب عائلة الضحية فلويد إلى أن ما تعرض له جريمة قتل، مشيرا إلى أن قلبه توقف بسبب الضغط على عنقه وظهره.

وكشف النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ النقاب عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعاطيه مع الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على مقتل فلويد، وإصداره أوامر إلى الضباط الفدراليين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين قبالة البيت الأبيض.

يأتي ذلك بينما دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في العاصمة واشنطن تزامنا مع استمرار الاحتجاجات أمام البيت الأبيض. وكان ترمب هدد بنشر الجيش لوقف الاضطرابات.

وتأتي إجراءات حظر التجوال في أكثر من 40 مدينة والانتشار الأمني بمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968، وانتشر الحرس الوطني آنذاك في 23 ولاية وفي العاصمة واشنطن.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
خدمة سند

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