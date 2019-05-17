انهيار مفاوضات المحافظين والعمال حول اتفاق "بريكست"

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غيتي

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إن مفاوضات الحكومة مع حزب العمال المعارض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "بريكست" انتهت دون اتفاق.

العودة إلى البرلمان: زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن قال"لن نتوصل لاتفاق حول (بريكست) مع الحكومة وعلينا العودة إلى البرلمان".

كوربن أضاف أن المحادثات بين حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزب العمال بشأن التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوربي "وصلت لأبعد ما يمكن أن تصل إليه".

زعيم حزب العمال المعارض أوضح أنه وبعد انهيار المحادثات مع الحكومة فإنه لا توجد فرصة للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على جميع جوانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بحلول نهاية يوليو تموز.

كوربن أشار إلى أن المحادثات انتهت لأن الحكومة لم تغير موقفها بشكل أساسي، وأضاف أنه لا يوجد اتفاق بشأن الطريقة التي ينبغي أن يسير بها البرلمان.

لدى سؤاله عن التصويت الإرشادي الذي دعا المشرعين إلى إظهار أنهم يؤيدون المغادرة بحلول 31 يوليو قال كوربن "لا أعتقد أنه من المعقول القول إننا حصلنا على كل الاتفاقات البرلمانية وجميع مراحل مشروع قانون مثير للجدل للغاية عبر البرلمان بحلول نهاية يوليو، لذا لا ، لن ندعم ذلك" الخروج الصعب: زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يسوده حالة من الضبابية الآن بعد المحادثات بين حزبي المحافظين والعمال بشأن اتفاق الخروج في ضوء التكهنات بشأن موعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها.

بعد نحو ثلاثة أعوام من التصويت على نحو غير متوقع بالانفصال عن الاتحاد لا يزال من غير الواضح متى ستنفصل بريطانيا أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الذي انضمت له عام 1973.

هيلاري بن رئيس لجنة الخروج من الاتحاد الأوربي بالبرلمان قال "إذا لم تسفر المحادثات عن شيء فإن هناك سبيلان فقط للخروج من أزمة الانفصال التي نواجهها: إما أن يوافق البرلمان على اتفاق أو نرجع للشعب البريطاني ونطلب منه الاختيار". محادثات ماي وكوربن: أعلنت ماي في الثاني من أبريل نيسان أنها ستبدأ محادثات مع حزب العمال بعدما رفض البرلمان الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد ثلاث مرات، لكن الحزبين فشلا في الاتفاق على القضايا الرئيسية مثل مطلب المعارضة بشأن اتحاد جمركي بعد الخروج من الاتحاد.

قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن ماي رفضت التفاوض بشأن مطالب رئيسية، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن زعيمي الحزبين سينتقلان الآن إلى مرحلة ثانية تهدف للاتفاق على آلية للتصويت في البرلمان بهدف التوصل لتوافق.

ماي، وافقت أمس الخميس على وضع إطار زمني لمغادرة منصبها في مطلع يونيو حزيران بعد رابع وآخر محاولة لتمرير اتفاقها للخروج في البرلمان.

تعهدت ماي بالاستقالة بعد موافقة النواب على الاتفاق، لكن الكثيرين داخل حزبها يريدون منها الاستقالة إذا رفض البرلمان الاتفاق مجددا بينما يطالب آخرون باستقالتها على الفور.

سيكون بوريس جونسون، الذي كان الوجه المعبر عن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، مرشحا ليحل محل ماي في زعامة حزب المحافظين.

سيصبح الفائز بزعامة الحزب رئيسا للوزراء تلقائيا وسيتولى مسؤولية عملية الخروج من الاتحاد التي أدخلت بريطانيا في أسوأ أزمة سياسية تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية. تيريزا ماي في حملة انتخابية للاتحاد الأوربي –بريستول 17 مايو 2019.