انقطاع الكهرباء في ملعب بيرنلي يثير سخرية السيتي وجماهيره [فيديو]
وشهد ملعب تورف مور المخصص لاستضافة مباريات فريق بيرنلي انقطاع الكهرباء عنه قبل لحظات من انطلاق مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي إلا أنه على الرغم من ذلك انطلقت المباراة في الموعد المُحدد لها.
#الدوري_الانجليزي ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2019
"الكهرباء مقطوعة" في ملعب بيرنلي 🤨#beINPL #beINStudio pic.twitter.com/ptr5p7LZ9Q
واضطر اللاعبون مع مدربهم غوارديولا إلى الاستعانة بهواتفهم المحمولة والإنارة لأحد الطواقم التلفزيونية للاستعداد إلى المباراة داخل غرفة الملابس.
No lights in the away dressing room? 💡— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 3, 2019
We've got you covered, @ManCity 😉
Join us for all the build-up: https://t.co/BSPd2aSoTV #PLonPrime pic.twitter.com/noE8SezQpJ
وسخر النادي عبر حسابه على تويتر من الظلام الدامس، بنشره لصورة تظهر الظلام الدامس داخل غرفة تغيير الملابس بملعب بيرنلي.
Checking out the scene inside the away dressing room at Turf Moor... 👀— Manchester City (@ManCity) December 3, 2019
🔵 #BURMCI #ManCity pic.twitter.com/9B6yBaKQBP
No lights? No problem…— Manchester City (@ManCity) December 3, 2019
Bringing the party with us! 🙌
🔵 #ManCity pic.twitter.com/lHoGAC9arD
I just love my club .@ManCity even no lights in the dressing room can stop them from singing https://t.co/3tNUzfBloZ— Charles Cracknell (@enttruth) December 3, 2019
النور قطع في غرفة ملابس مانشستر سيتي و جابلهم كشاف نور 😂😂😂 pic.twitter.com/KhsnHljeTc— Sayed Farouk🇪🇬 (@SayedFarouk) December 3, 2019
وصعد فريق مانشستر سيتي، الثلاثاء، إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.