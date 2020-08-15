أمريكا
السبت 15 أغسطس 2020 18:17

انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص في كاليفورنيا

انقطاع الكهرباء أضر بحوالي 750 ألف منزل
وسائل التواصل
عاش حوالي مليوني شخص من سكان ولاية كاليفورنيا في ظلام دامس على مدى أربع ساعات تقريبا مساء أمس الجمعة، في أول انقطاع للتيار الكهربائي يضرب الولاية منذ أزمة الطاقة عام 2001.

وطبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت، أعلنت الشركة المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا، التي تشرف على شبكة الكهرباء بالولاية عن حالة طوارئ من المرحلة الثالثة مساء أمس الجمعة، التي بدأت بانقطاع الكهرباء الذي أضر بحوالي 750 ألف منزل.

ووصلت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية حول منطقة الخليج، طبقا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية) وسان خوسيه إلى 103 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية).

وتجتاح موجة الحر الشديدة المنطقة في وقت حساس بشكل خاص للمنطقة، حيث يجبر وباء فيروس كورونا المواطنين على البقاء في منازلهم.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولاية عن حالة الطوارئ من المرحلة الثالثة منذ أن أدى انقطاع الكهرباء إلى جعل مئات الآلاف في المنطقة يعيشون في حالة من الظلام وأدى إلى إفلاس أكبر مرفق للكهرباء في كاليفورنيا ووصول أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في عامي 2000 و2001.

وكانت الشركات القائمة على تشغيل شبكة الكهرباء في كاليفورنيا قد قررت الدعوة لانقطاع للتيار الكهربائي بشكل تناوبي حوالي الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، عندما قررت في عملية حسابية معقدة أن احتياطي الطاقة بالولاية تراجع إلى أقل من عتبة حرجة، طبقا لما ذكرته آن جونزاليس، المتحدثة باسم شركة "إي إس أو" للكهرباء.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
كهرباء
موجة الحر
ظلام

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