بريطانيا وروسيا
الأربعاء 14 مارس 2018 09:23

انقضاء مهلة بريطانية لروسيا بشأن "تسميم" جاسوس سابق دون رد

صورة أرشيفية
غيتي
قالت السفارة الروسية في لندن، إن موسكو لم تستجب لطلب بريطانيا بتفسير كيفية استخدام غاز للأعصاب في هجوم على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا.

وأوضحت السفارة الروسية، اليوم الأربعاء أن موسكو لم تستجب للطلب البريطاني بأن تفسر بحلول منتصف الليل كيف تم استخدام غاز للأعصاب طوره الاتحاد السوفيتي في هجوم على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمهلت روسيا حتى نهاية أمس الثلاثاء لتفسير كيف جرى استخدام غاز (نوفيتشوك) للأعصاب، الذي طوره الجيش السوفيتي، على الأراضي البريطانية.

وقال متحدث باسم السفارة إن روسيا لن تتجاوب مع الإنذار البريطاني إلى أن تحصل على عينات من المادة الكيماوية.

وذكرت السفارة أن روسيا ليست ضالعة في الهجوم بغاز الأعصاب.

وأوضح المتحدث أن أي إجراءات عقابية قد تتخذها لندن ضد روسيا ستستتبع ردا.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق.

المصدر
رويترز
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