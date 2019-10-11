الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:56
انفجار في ناقلة نفط إيرانية قبالة جدة.. وحديث عن ضربات صاروخية
تعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة إلى ضربتين صاروخيتين على بعد نحو 100 كيلو متر عن ميناء جدة السعودي، ما تسبب بتسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.
التفاصيل
- أفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغلة لأسطول ناقلات النفط في إيران في بيان أن الانفجارين اللذين ضربا هيكل السفينة كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية.
- قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن صاروخين أصابا ناقلة النفط (سينوبا) المملوكة لإيران ما أدى لإشعال النيران بها وتسرب النفط في البحر الأحمر، أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودي.
- قالت وكالة (نسا) شبه الرسمية، إن خبراء يحققون على متن السفينة لم يستبعدوا فرضية "هجوم إرهابي".
- أوضحت وكالة (إرنا) أن الخزانين الرئيسيين للناقلة، تعرضا لأضرار جراء الانفجار ما أدى إلى تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر.
- من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء فارس أن أربعة خزانات نفط رئيسية في السفينة أصيبت بأضرار وتسرب النفط إلى مياه البحر الأحمر. وقالت إن الخبراء الفنيين الموجودين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وأعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث ناجما عن "عمل إرهابي".
- قالت وكالة نور الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن الطاقم بخير والوضع تحت السيطرة.
- الخارجية الإيرانية: التحقيقات تفيد أن ناقلة النفط تعرضت لهجومين في البحر الأحمر من مكان قريب أثناء عبورها.
- الخارجية الإيرانية: استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر عمل خطير ومن يقف وراءه يتحمل مسؤولية تداعياته.
أسعار النفط
- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أكثر من 60 دولار للبرميل بعد الانفجار على متن ناقلة النفط الإيرانية.
- أفادت وكالة (بلومبرغ) للأنباء بأن أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفعت بواقع دولار واحد للبرميل عقب الاعلان عن الانفجار، ما أدى إلى زيادة الأسعار اليوم بأكثر من 2 بالمئة.
- كانت الأسعار ارتفعت بالفعل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق أن المحادثات مع الصين تمضي بشكل "جيد" وأن المباحثات ستتواصل اليوم الجمعة، مما أعطي بارقة أمل بشأن زيادة حجم الطلب العالمي على النفط.
- أثار الانفجار المخاوف مجددا بشأن احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط، وهي أكبر منطقة لإنتاج النفط الخام في العالم.
خلفيات
- يأتي الانفجار بعد هجمات تعرضت لها في الأشهر الاخيرة ست سفن، أربع منها قرب مياه الإمارات واثنتان في خليج عمان.
- تصاعدت التوترات بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية منذ هجوم على منشأتي نفط في المملكة يوم 14 سبتمبر/ أيلول ما تسبب في وقف إنتاج 5.7 مليون برميل من النفط يوميا وهو ما يزيد عن خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات لكن مسؤولا أمريكيا قال إنها انطلقت من جنوب غرب إيران. وألقت الرياض بالمسؤولية على طهران، غير أن إيران التي تدعم الحوثيين في حرب اليمن نفت أي دور لها في الهجمات.
المصدر
وكالات
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