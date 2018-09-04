انفجار في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية بوقوع انفجار في محيط السفارة الأمريكية بوسط العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن المصادر أن السلطات المصرية اعتقلت شخصا بعد أن ألقى عبوة ناسفة بالقرب من السفارة، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

تعليق السفارة الأمريكية:

نشرت السفارة تغريدات على حسابها تويتر تعليقا على الحادث قالت فيها: