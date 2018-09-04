الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 15:29
انفجار في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية بوقوع انفجار في محيط السفارة الأمريكية بوسط العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن المصادر أن السلطات المصرية اعتقلت شخصا بعد أن ألقى عبوة ناسفة بالقرب من السفارة، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
تعليق السفارة الأمريكية:
نشرت السفارة تغريدات على حسابها تويتر تعليقا على الحادث قالت فيها:
- نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة.
- يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات.
- نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر.
- يجب على المواطنين الأمريكيين عدم القدوم إلى السفارة حاليا.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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