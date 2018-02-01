تركيا
الخميس 1 فبراير 2018 22:36

انفجار بغرفة تدفئة يهز العاصمة التركية

انفجار أنقرة
قال حاكم محلي على تويتر إن انفجارا في غرفة تدفئة بأحد المباني هز العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال حاكم أنقرة إرجان توباكا "وقع انفجار في غرفة تدفئة بالغاز في مبنى بحي كوكورامبار وحتى الآن لم يتم تحديد السبب".

وأضاف "وفقا للتقارير الأولية فلا يوجد قتلى أو مصابون".

وذكر شاهد من رويترز أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار بعد سماع دوي هائل.

وأظهرت لقطات من مسرح الانفجار أضرارا بالغة لحقت بواجهة المبنى بينما تحطمت نوافذ المباني والسيارات وتناثر الركام في الشوارع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى كان خاويا باستثناء أفراد الأمن عندما وقع الانفجار.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
تركيا
انفجار
أنقرة

اقرأ أيضا

Thumbnail
معهد نرويجي يرشح ترمب لجائزة نوبل للسلام لعام 2018
Thumbnail
إدانة بريطاني بدهس مصلين مسلمين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم