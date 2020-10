انفجار أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية أثناء إبطال مفعولها في بولندا (فيديو)

وأجلت السلطات أكثر من 750 شخصا من المنطقة التي عثر فيها على القنبلة "تالبوي" التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن نحو 5400 كيلوجرام منها 2400 كيلوجرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (باب) عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن إن "عملية إبطال المفعول تحولت إلى تفجير. يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد آخر."جميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر".

#Polish divers will commence the deactivation operation of a massive #British “Tallboy” air #bomb on Monday. It lies at the bottom of the channel connecting #Baltic Sea and Szczecin Lagoon near a ferry crossing in Świnoujście, north-west #Poland.



More: https://t.co/U2nt1B9sjT pic.twitter.com/xfyM5vvrX7