أزمة المناخ
السبت 25 أبريل 2020 22:53

انغلاق "الثقب غير المسبوق" لطبقة الأوزون أعلى نصف الكرة الشمالي

القارة القطبية الجنوبية
القارة القطبية الجنوبية
رويترز-أرشيفية
أعلنت وكالة "كوبيرنيكوس" الأوربية لمعلومات تغير المناخ، انغلاق الثقب الذي شهدته طبقة الأوزون أعلى القارة القطبية الشمالية خلال شهري مارس/ آذار الماضي وأبريل/ نيسان الجاري.

وقالت الوكالة، في تغريدة على تويتر، إن الثقب غير المسبوق لطبقة الأوزون في نصف الكرة الشمالي الذي تشكل في 2020 قد انغلق.

وأضافت أن وقوع ما يُعرف بانقسام الدوامة القطبية سمح للهواء الغني بالأوزون بالولوج إلى القطب الشمالي ما أدى لغلق الثقب.

وكانت نشرة للوكالة الأسبوع الماضي قد توقعت انغلاق الثقب غير المسبوق.

وتكون الثقب نتيجة استنفاد قياسي لطبقة الأوزون فوق القطب الشمالي هذا الشتاء، وهو ما وصفه الخبراء بالوضع غير المعتاد في هذه المنطقة من الكوكب، حسبما نقلت شبكة يورو نيوز الأوربية عن الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن المعتاد هو تشكل ثقوب في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي، في ربيع كل عام.

ووفق الوكالة الأوربية، فإن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي ينتج بشكل أساسي عن المواد الكيميائية التي من صنع الإنسان بما في ذلك الكلور والبروم التي تهاجر إلى طبقة الستراتوسفير؛ وهي طبقة من الغلاف الجوي تقع على ارتفاع يتراوح بين 10 و50 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر.

وتكونت ثقوب مشابهة في المنطقة نفسها أعلى القطب الشمالي خلال شتاء عامي 1997 و2011 ولكن بشكل أقل من ظاهرة هذا العام.

المصدر
الأناضول

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