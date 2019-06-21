انطلاق أمم أفريقيا بعد إزالة إله الموت وأزمة المغرب ومنع بي إن سبورت

التفاصيل:

تنفيذ رموز حضارتنا الفرعونية بعدم دقة وبهذا القبح ....وعمل خريطة بها حدود وأعلام لدول شقيقة بشكل خاطيء تسبب في غضب دولة المغرب ...مين المتخلف الجاهل إلي مسؤول عن كل ده في حدث رياضي هام بالشكل ده .. pic.twitter.com/wPJapUq8j8