بيئة بحرية
الأحد 16 أغسطس 2020 10:48

انشطار سفينة يابانية تسببت في تسرب نفطي في موريشيوس(فيديو)

أظهرت لقطات انشطار سفينة البضائع اليابانية التي ارتطمت بشعاب مرجانية في موريشيوس الشهر الماضي مهددة بحدوث كارثة بيئية بحرية حول تلك الجزيرة الواقعة في المحيط الهن

وقالت اللجنة الوطنية للأزمات في موريشيوس إن حالة السفينة إم.في واكاشيو تدهورت في ساعة مبكرة من صباح السبت وانشطرت بحلول بعد الظهر.

وكانت السفينة قد ارتطمت بشعاب مرجانية في 25 يوليو/تموز، مما أدى لتسرب نحو ألف طن من زيت الوقود وتعريض الشعاب المرجانية والأسماك والحياة البحرية الأخرى للخطر فيما وصفه بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة بيئية بموريشيوس.

ونشرت السلطات حواجز يوم السبت للمساعدة في امتصاص النفط حول السفينة.

وقالت حكومة موريشيوس يوم الخميس إنها تم سحب معظم النفط من السفينة ولكن ما زال 166 طنا من زيت الوقود بداخلها وتعمل السلطات على إزالته.

 ويقول علماء إن التأثير الكامل للتسرب لم يظهر بعد ولكن الأضرار قد تؤثر على موريشيوس واقتصادها المعتمد على السياحة لعشرات السنين.

ومن المرجح أن تستغرق عملية إزالة السفينة شهورا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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