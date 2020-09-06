مصر
الأحد 6 سبتمبر 2020 13:27

"انزل 20 سبتمبر".. دعوة لثورة شعبية ضد السيسي تتصدر في مصر

مظاهرات في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية للمطالبة بإسقاط السيسي
مظاهرات العام الماضي في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية للمطالبة بإسقاط السيسي
رويترز
تصدر وسم (#انزل_20_سبتمبر) قائمة التفاعلات ضمن الأعلى تداولاً على تويتر في مصر، تلبية لدعوة الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي، للمصريين بالثورة على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بينما حل وسم (#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك) في المرتبة الثانية بعدما تصدر التفاعلات على مدار أسبوع، عقب تصريحات للرئيس المصري أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا أراد الشعب منه ذلك.

ومساء أمس السبت، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ مصر من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.

وأكد علي أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وكان محمد علي قد أعلن في يوم 26 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد يوم من إفشال مظاهرات دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.

وقال علي، آنذاك في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، إن اليوم كان بالنسبة له "الفيصل"، مشيرا إلى أنه ساعد في كشف "فساد السيسي" واعتقاله للمعارضين، مؤكدا أنه قد أدى دوره في الفترة الماضية لكنه لم ينجح، قبل أن يعود مرة أخرى للمشهد قبل أسابيع، مؤكدا استمراره في معارضة السيسي وحث المصريين على الثورة عليه.

وبين مؤيد ومعارض ومحايد، أعلن ناشطون حينذاك، استجابتهم لدعوة محمد علي وسردوا أسبابا تدفع الجميع للنزول، ورصدوا الأزمات التي يمر بها الوطن داعين المصريين للنزول، بينما تحفظ آخرون عليها وأبدوا تخوفهم من المشاركة أو النزول.

وبينما رفض البعض الدعوة من الأساس، عبّر آخرون عن يأسهم من جدوى هذه الاحتجاجات ضد نظام "قمعي"، وحذر مؤيدو السيسي من تكرار سيناريو سوريا والعراق.

لكن مقاول الجيش السابق، عاود الظهور من جديد في أواخر مايو/آيار، مع تفشي فيروس كورونا معلنًا تضامنه مع أطباء مصر ومطالبهم المشروعة في مواجهة نظام السيسي.

وتعد مصر من أكثر البلاد تضررًا على مستوى العالم فيما يخص الكوادر الطبية خلال أزمة كورونا، وفقد العشرات منهم حياتهم بين قوانين العمل وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة الوباء.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق محمد علي "المشروع الوطني الجامع للمعارضة" وأعلن أنه سيضع برنامج عمل يعرضه على المصريين تمهيدًا للدعوة إلى حراك شعبي يطيح بالسيسي، وكشف "علي" عن هذه الوثيقة في الشهر التالي معلنًا لقائه بتيارات سياسية مختلفة للوصول إلى نقاط عمل مشتركة لإنقاذ مصر.

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شاهد: محمد علي يعلن اعتزاله السياسة وغلق صفحته

شاهد: محمد على يطالب المصريين بدعم الأطباء في مواجهة السيسي

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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