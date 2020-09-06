"انزل 20 سبتمبر".. دعوة لثورة شعبية ضد السيسي تتصدر في مصر
بينما حل وسم (#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك) في المرتبة الثانية بعدما تصدر التفاعلات على مدار أسبوع، عقب تصريحات للرئيس المصري أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا أراد الشعب منه ذلك.
ومساء أمس السبت، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ مصر من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.
وأكد علي أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.
وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
قتل واغتصاب وظلم وقهر وهد بيوت وتشريد وسجن وتعذيب وكل ده والشعب المصري هوا ضحية الفاجر العميل السيسي ونظامه— Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 5, 2020
#انزل_20_سبتمبر
وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
لكل ظالم نهاية #انزل_20_سبتمبر #مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك— Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 5, 2020
وكان محمد علي قد أعلن في يوم 26 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد يوم من إفشال مظاهرات دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
لنا عودة قريباً أيها الميدان العريق #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/yboroSpkrU— محمد خيري| Mohamed Khayri (@M__KHAYRI) September 5, 2020
وقال علي، آنذاك في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، إن اليوم كان بالنسبة له "الفيصل"، مشيرا إلى أنه ساعد في كشف "فساد السيسي" واعتقاله للمعارضين، مؤكدا أنه قد أدى دوره في الفترة الماضية لكنه لم ينجح، قبل أن يعود مرة أخرى للمشهد قبل أسابيع، مؤكدا استمراره في معارضة السيسي وحث المصريين على الثورة عليه.
وبين مؤيد ومعارض ومحايد، أعلن ناشطون حينذاك، استجابتهم لدعوة محمد علي وسردوا أسبابا تدفع الجميع للنزول، ورصدوا الأزمات التي يمر بها الوطن داعين المصريين للنزول، بينما تحفظ آخرون عليها وأبدوا تخوفهم من المشاركة أو النزول.
لازم ننزل عشان نرد حقوقنا اللي السيسي سرقها #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/4GhXB5OPL4— asmaa kamal (@2008_egy) September 5, 2020
وبينما رفض البعض الدعوة من الأساس، عبّر آخرون عن يأسهم من جدوى هذه الاحتجاجات ضد نظام "قمعي"، وحذر مؤيدو السيسي من تكرار سيناريو سوريا والعراق.
لكن مقاول الجيش السابق، عاود الظهور من جديد في أواخر مايو/آيار، مع تفشي فيروس كورونا معلنًا تضامنه مع أطباء مصر ومطالبهم المشروعة في مواجهة نظام السيسي.
#انزل_20_سبتمبر— Mostafa Khairy (@Mostafa64458513) September 5, 2020
ربنا ينزع من قلوبنا الخوف
ينعيش بكرامه ينموت احسن pic.twitter.com/qSJI79FNNl
وتعد مصر من أكثر البلاد تضررًا على مستوى العالم فيما يخص الكوادر الطبية خلال أزمة كورونا، وفقد العشرات منهم حياتهم بين قوانين العمل وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة الوباء.
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
#انزل_20_سبتمبر عليك أن تتوقع من الله ما لم يتوقعه عقلك إنه علي كل شئ قدير ( أحمد ديدات ) ✊✊✊ علي العهد... pic.twitter.com/iQ1u4FVoRX— ⫸المتســــــول⫷ (@medht111alaswa2) September 5, 2020
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق محمد علي "المشروع الوطني الجامع للمعارضة" وأعلن أنه سيضع برنامج عمل يعرضه على المصريين تمهيدًا للدعوة إلى حراك شعبي يطيح بالسيسي، وكشف "علي" عن هذه الوثيقة في الشهر التالي معلنًا لقائه بتيارات سياسية مختلفة للوصول إلى نقاط عمل مشتركة لإنقاذ مصر.
اقرا أيضًا:
"مش عايزينك وهنخلعك".. وسوم رافضة للسيسي تحتل الصدارة لليوم السابع
"السيسي خربها".. إخفاقات الرئيس المصري تجتاح منصات التواصل
"ارحل يا سيسي" يعود للصدارة بعد دعوة محمد علي للنزول في 25 يناير
شاهد: محمد علي يعلن اعتزاله السياسة وغلق صفحته
شاهد: محمد على يطالب المصريين بدعم الأطباء في مواجهة السيسي
حسبنا الله ونعم الوكيل الصوره فيها رساله من ربنا لو نركز هنفهمها ،،والله انها لحرب على الاسلام من هؤلاء الحكام المعادون لدينهم انزل علشان دينك انزل خليك راجل #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/MZldiDoxuy— Abo Hamza🌙🇪🇬 (@abohamz04262651) September 5, 2020
السويس 💪🔥#انزل_20_سبتمبر #مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك #نازلين_عشرين_سبتمبر pic.twitter.com/KvxMHb4u96— دانسر مصر Moosa (@Moosa33310124) September 5, 2020
#انزل_20_سبتمبر#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك— مـالـــــــــــــ( M )ــــــــــك (@Y8Ojp) September 5, 2020
لو تلاحظوا 20 سبتمبر اللى فاتت كان فيه ظباط كتير فى أغلب الاماكن أمروا الامناء بعدم القبض على حد من المتظاهرين وشفنا ده بعنينا وكانت فرصة ومعرفناش نستغلها فى الحشد وأهى الفرصة جاتلنا تانى والمرة دى الشعب كله بيغلى .. اللهم ثورة pic.twitter.com/gfpd6h45Hd
#انزل_20_سبتمبر#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك إنزال:— MOSLEM 123 (@Moslem141) September 5, 2020
علشان بلدك
علشان كرامتك
علشان حريتك
علشان مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/v77J6XSh6t
يارب الناس ماتنزل انا لسة ما كملتش الخطة إلى حطوهالى اخوالى فى إسرائيل لسة مبعتش سيناء لاخوالى و لسة موصلتش الماء ليهم و لسة مهدمتش باقى المساجد و لسة الشعب فيه نفس مخلصتش عليهم و لسة اوماااال هوه عشان عشان اخوالى فى إسرائيل #مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك#انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/6jdE8J6kLn— احمد سعد (@a7medelfeshawy) September 5, 2020
في عصر من العصور 👇👇— ahmed_من غير ذكر اسم (@the_adventure3) September 5, 2020
يحكي ان بلحة حكمت مصر
وبنت القصور
وفي وقت الجد يقول معذور
صبح علي مصر بجنيه
احنا باشا ولوا وبيه
صبح وادينا كمان وهات بيوتك مش املاكك
دي تبع الدولة وبلحتها
دخلها صندوق مصر وقال ايه سيادتها
🙄🙄
كما قال الشاعر احمد🙄#انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/1hldGzazpt
#انزل_20_سبتمبر رغم أنني لا اشجع على النزول لاكن مثل منكول وصلت حدها وفعلآ الامر اصبح كارثي جدآ pic.twitter.com/AIjExkwwDV— mohammed alaa (@mohamme10951352) September 5, 2020
آلو أيوه يا برايز .. الوضع اتغير خالص.. ما بقاش #مش_عايزينك_ياسيسي ولا #مش_عاوزينك_ياسيسي ولا حتى #مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك .. ده بيقولك #انزل_20_سبتمبر يامعلم .. اعمل حاجة بأم الكتايب الالكترونية بتاعتك دي وإلا الراجل هيروح في الكازوزة pic.twitter.com/8ksIk2vmwG— Hᴀᴢɪᴍ ﮼حازم (@h_z_m_1211) September 5, 2020
انزل متخافشي العسكر لازم يمشي— Ahmed F (@AhmedF47590602) September 5, 2020
#انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/Of7LmKeZnq
#انزل_20_سبتمبر— GIYU (@Giyuttomioka) September 6, 2020
هنعملها مره تانيه احنا مش هعيش عبيد💪💪 pic.twitter.com/LI1jz7aiBb