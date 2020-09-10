انفجار بيروت
الخميس 10 سبتمبر 2020 15:49

اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت وتصاعد ألسنة النيران (فيديو)

اندلاع حريق جديد بمرفأ بيروت نفس مكان انفجارالشهر الماضي
اندلاع حريق جديد بمرفأ بيروت نفس مكان انفجارالشهر الماضي
الأناضول
شهد مرفأ بيروت اليوم الخميس اندلاع حريق هائل بأحد مستودعاته بعد مرور ما يزيد على الشهر بقليل من انفجار هائل دمر المرفأ والمنطقة السكنية المحيطة به في العاصمة اللبنانية.

واندلع هذا الحريق في المنطقة الحرة بالمرفأ مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان في سماء المدينة التي لا تزال تعاني من صدمة انفجار الرابع من أغسطس/ آب الماضي الذي أودى بحياة نحو 190 شخصا وأدى لإصابة ستة آلاف آخرين.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وأوضح مصدر بالجيش اللبناني أن النيران اشتعلت بمستودع للزيوت وإطارات السيارات، ولكن لم يعرف سبب الحريق بعد.

وأضاف المصدر أن الجيش سيرسل طائرات هليكوبتر للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبتر وهي ترش الماء على النيران.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في  إخماده. 

ووفق البيان، اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وتم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسبا وتسهيلا لمرور فرق المساعدة.

يذكر أنّ عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة في المرفأ، بعد الانفجار الذي نتج عن وجود كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة في الميناء لسنوات دون مراعاة لإجراءات السلامة.

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني إنه لا توجد مخاوف من حدوث انفجار آخر بسبب ألسنة اللهب، مضيفا أن أحدا لم يصب لكن البعض يعانون ضيقا في التنفس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في منطقة يحيط بها حطام مستودعات دُمرت في انفجار الشهر الماضي.

المصدر
وكالات
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