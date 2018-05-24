المغرب
الخميس 24 مايو 2018 23:56

انخفاض عجز الموازنة في المغرب بالربع الأول

علم المغرب
قالت وزارة المالية المغربية الخميس إن عجز ميزانية المملكة تقلص إلى 7.6 مليار درهم (802.98 مليون دولار) في الربع الأول من 2018.

وانخفض العجز من ثمانية مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الوزارة في تقرير هذا الانخفاض إلى هبوط نسبته 2.4 في المئة في إجمالي الإنفاق.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الضرائب تراجعت 986 مليون درهم، حيث انخفضت الضرائب المباشرة عشرة في المئة، بينما زادت الضرائب غير المباشرة 5.2 في المئة.

وبلغ إجمالي دين الخزانة 706.7 مليارات درهم في نهاية مارس آذار 2018، بحسب التقرير.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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المغرب
اقتصاد
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انخفاض

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