الأحد 6 يناير 2019 13:01
انخفاض حاد لمشتريات الأجانب بالبورصة المصرية عام 2018
حقق صافي مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية 5.73 مليار جنيه في عام 2018، مقابل 9.55 مليار جنيه في العام 2017، بنسبة انخفاض بلغت 40%، بحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية.
أبرز نقاط التقرير:
- انخفض رأس المال السوقي من 824.9 مليار جنيه نهاية 2017 إلى 749.7 مليار جنيه نهاية 2018، بنسبة اخفاض بلغت 9.55%.
- حققت مؤشرات البورصة انخفاضا خلال عام 2018، إذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 13.2% عن العام 2017.
- كان أكثر الانخفاضات من نصيب المؤشر EGX50 EWI الذي حقق انخفاضا قدره 16.3%، بينما كان أقل المؤشرات انخفاضا مؤشر EGX/P&S ESGالذي حقق انخفاضا قدره 8%.
- كان أكثر القطاعات ارتفاعا خلال عام 2018 قطاع السياحة والترفيه إذ سجل ارتفاعا بنسبة 26% عن العام الماضي ليحتل المركز الأول، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة ارتفاع بلغت 15.3% محتلا المركز الثاني، يليه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 3.6%.
- انخفضت باقي مؤشرات القطاعات وكان أقل القطاعات انخفاضا قطاع البنوك إذ سجل انخفاضا بنسبة 5.1%، في حين كان أكثر القطاعات انخفاضا قطاع الاتصالات حيث سجل انخفاضا بنسبة 38.8%.
- شهد العام الماضي ارتفاع إجمالي قيم التداولات بنسبة 7.92% ليصل إلى 358.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 332.2 مليار جنيه في 2017، وفقا للتقرير السنوي، في حين تراجعت أحجام التداولات خلال 2018 إلى 60.8 مليار ورقة، مقابل 77.9 مليار ورقة مالية في 2017، كما انخفض عدد العمليات خلال 2018 إلى 6.3 ملايين عملية مقابل 7.03 مليون عملية في 2017.
عوامل خارجية
- بحسب التقرير تعود التراجعات الجماعية لمؤشرات البورصة خلال العام المنصرم إلى عوامل خارجية تتعلق بأوضاع الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق الناشئة التي تسببت في موجات نزوح كاسحة لرؤوس الأموال من تلك الأسواق منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي ومن هذه العوامل.
- فرض الولايات المتحدة الأمريكية في مارس/ آذار تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب باستثناء (الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية) و10% على جميع واردات الألومنيوم (باستثناء الأرجنتين وأستراليا
- فرض الصين في أبريل/نيسان رسوم جمركية تتراوح بين 15-25% على 128 منتجا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي ردا على تعريفة الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة.
- فشل المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين في مايو/أيار، وعد التوصل إلى حل للخلاف التجاري بين البلدين.
- تخفيض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة إلى +B من –BB.
- رفع البنك المركزي الأرجنتيني معدل الفائدة على البيسو ليصبح 60% .
- رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة على الليرة ليصبح 24% .
- تخفيض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للأرجنتين إلى B من +B.
- إعلان الرئيس الأمريكي ورئيس جمهورية الصين الشعبية هدنة تجارية لمدة 90 يوما في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.
- رفع الاحتياطي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في أمريكا أربع مرات في مارس/آذار، ويونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون أول عام 2018، بمعدل 0.25% في كل مرة لتصل الى 2.5% بدلا من 1.5% بداية العام.
المصدر
الجزيرة مباشر
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