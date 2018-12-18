انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف بزيادة المعروض بالسوق

انخفاض أسعار النفط غيتي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تداولات، الثلاثاء، مدفوعة بتخوفات حدوث تخمة كبيرة في معروض الخام داخل السوق العالمية.

التفاصيل: أسعار النفط اتجهت صوب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين أول 2017.

عقود برنت فقدت حوالي 2% من قيمتها لتنزل إلى 57.50 دولارا للبرميل في أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين أول 2017.

العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بلغت 58.62 دولارا للبرميل منخفضة 99 سنتا أو 1.66 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/ كانون ثاني، تراجعت بنسبة 1.92 بالمائة أو 97 سنتا إلى 49.24 دولارا للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.700 مليون برميل يوميا من 7.433 مليون برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول الماضي. تسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية خلفية: تسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية، ما يجعل اتفاق خفض الإنتاج الأخير، بحاجة لمراجعة عبر زيادة كميات الخفض.

انخفاض أسعار النفط تأتي رغم هبوط الدولار، وتصريحات روسية بتنفيذ خفض في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول 2019.

في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقرت أوبك، وتضم الأعضاء في المنظمة، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، خفض إنتاج النفط بـ1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 ولمدة 6 أشهر.

أسعار النفط تنخفض في وقت يثور فيه القلق من زيادة المعروض جراء تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي من النفط الصخري في الولايات المتحدة.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 8 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام وذلك للمرة الأولى.

