الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 15:43
انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف بزيادة المعروض بالسوق
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تداولات، الثلاثاء، مدفوعة بتخوفات حدوث تخمة كبيرة في معروض الخام داخل السوق العالمية.
التفاصيل:
- أسعار النفط اتجهت صوب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين أول 2017.
- عقود برنت فقدت حوالي 2% من قيمتها لتنزل إلى 57.50 دولارا للبرميل في أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين أول 2017.
- العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بلغت 58.62 دولارا للبرميل منخفضة 99 سنتا أو 1.66 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.
- العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/ كانون ثاني، تراجعت بنسبة 1.92 بالمائة أو 97 سنتا إلى 49.24 دولارا للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.700 مليون برميل يوميا من 7.433 مليون برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
خلفية:
- تسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية، ما يجعل اتفاق خفض الإنتاج الأخير، بحاجة لمراجعة عبر زيادة كميات الخفض.
- انخفاض أسعار النفط تأتي رغم هبوط الدولار، وتصريحات روسية بتنفيذ خفض في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول 2019.
- في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقرت أوبك، وتضم الأعضاء في المنظمة، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، خفض إنتاج النفط بـ1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 ولمدة 6 أشهر.
- أسعار النفط تنخفض في وقت يثور فيه القلق من زيادة المعروض جراء تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي من النفط الصخري في الولايات المتحدة.
- إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 8 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام وذلك للمرة الأولى.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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