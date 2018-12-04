الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 13:53
انخفاض أسعار العقارات في دبي وسط ركود اقتصادي
قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير (الثلاثاء) إن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 % عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018.
ما القصة؟
- نقل البنك المركزي عن مؤشر "ريدين" لأسعار المبيعات السكنية، انخفاض الأسعار 2.5 % عن الربع السابق في الفترة بين يوليو/ تموز، وسبتمبر/أيلول.
- هبطت أسعار العقارات السكنية في أبو ظبي 6.1 % على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 % في الربع الثاني.
- تتراجع الأسعار تراجعا شبه مضطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.
- من العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، خاصة أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن.
- البنك المركزي قال إن إجمالي التوظيف نما 0.6% فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من 4 سنوات.
- في أول تسعة أشهر من 2018، زاد التوظيف بمعدل متوسط بلغ 1.6% مقابل زيادة نسبتها 2.6% في نفس الفترة من 2017.
- يشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط.
- تظهر أرقام البنك المركزي أن التوظيف في قطاعات من بينها التشييد والعقارات واصل النمو لأسباب من بينها استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.
- في مسعى لدعم أعداد أصحاب الياقات البيضاء، أعلنت حكومة الإمارات الأسبوع الماضي عن منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال.
- لكن التأهل للتأشيرات تحكمه قيود صارمة كما أنها لا تتيح الحصول على الجنسية الإماراتية، لذا يقول المحللون إن هذا النهج وحده قد لا يحدث تغييرات كبيرة في اتجاهات التوظيف أو السوق العقارية.
خلفيات:
- مؤسسة ستاندرد آند بورز كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لشركتين حكوميتين بدبي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
- ستاندرد آند بورز قالت إنه من المرجح أن يستمر منحنى التراجع الاقتصادي بدبي إلى العام 2020.
- من العوامل التي أسهمت في ضعف النمو الاقتصادي لدبي أزمة حصار قطر، وتصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.
- شركة إعمار العقارية ومقرها دبي أعلنت بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تراجع أرباحها للربع الثالث من العام بنحو 29%.
- الشركة التي شيدت برج خليفة لم تذكر سببا لانخفاض الأرباح.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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