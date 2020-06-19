"انتهت صلاحيته".. السعودية تسحب جنسية مواطن معروف بالتطبيع مع إسرائيل
وقال الحساب الرسمي في تغريدته، أمس الخميس، إن هذا الشخص الذي تم التداول عنه بمواقع التواصل الاجتماعي، قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.
أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أنه وبالإشارة إلى ماتم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 18, 2020
وقبل ساعات من بيان وزارة الداخلية السعودية، كتب "الغبين" عبر حسابه قائلاً "أتعرض للخطف"، مع نشر رقم هاتف.
اتعرض للخطف 0555209117— #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) June 17, 2020
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل ، مع إعلان المتحدث الرسمي للشؤون المدنية بشأن سحب الجنسية من المدعو "حميد محمد غبين" الشهير إعلامياً بـ"عبد الحميد الغبين".
وبيّن النشطاء أن غبين اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام على أنه سعودي يدعو إلى التحالف مع إسرائيل ويهاجم الفلسطينيين.
حسب الاحوال المدنية فإن ( عبدالحميد الغبين ) ليس مواطنا سعوديا وإن إسمه الحقيقي حميد محمد غبين وقد زور وثائق جنسية سعوديه له— عبدالله العمري (@MUTARED) June 18, 2020
الرجل اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي والاعلام على انه سعودي يدعوا للتحالف مع اسرائيل ويهاجم الفلسطينيين https://t.co/Zm3zndmEof
وعلّق أحد النشطاء على قرار الداخلية الأخير قائلا إن الغبين قد "انتهت صلاحيته" بالنسبة إلى النظام السعودي.
فاعتبروا يا أولي الأبصار.— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 18, 2020
سحب جنسية المتصهين #الغبين بعد انتهاء صلاحيته Expiration https://t.co/K1hpeoqxtE
وقال الصحفي عبد الإله القحطاني إنه منذ فترة طويلة بدأ عدد من القنوات الإخبارية العربية والإسرائيلية باستضافة شخصية غير معروفة تدّعي أنها "كاتب سعودي"، لكن الأحوال المدنية كشفت أنه ليس سعوديا وحصل على وثائق الهوية بطريقة غير مشروعة!
وقال مغرّد "يبدو أنه عمل من أعمال الموساد، تم تزوير أوراق سعودية له ليقوم بدور الذباب الإلكتروني على أرض الواقع".
ويعرّف الغبين نفسه على حسابه في تويتر بأنه "إعلامي ومحلل سياسي، ورئيس مركز السياسي للدراسات في لندن"، وأنه "مصنف ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة في المملكة".
ونشر الغبين عدة تغريدات في الأيام الأخيرة أوضح فيها أنه يتعرض لتهديدات من الأمن السعودي.
معالي النائب النائب العام انا على مواطن سعودي تم إخفاء بياناته من السجل مدني دون أي سبب شرعي أو نظام.— #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) June 15, 2020
تم تمرير خطاب لوزير الداخلية من ضمن الاتهامات التخابر مع دولة أجنبية تهريب اموال تقدر بمئات الملايين الى خارج المملكة.
إدارة ضباط وموظفي دولة كبار تقديم سيارات فاخره لهم. pic.twitter.com/4nX73wlCUm
وفي تغريدة بتاريخ 14 يونيو/حزيران نشر الغبين تغريدة قال فيها "أنا فخور كوني أحد دعاة السلام مع إسرائيل، بل والتحالف معها، وبشكل خاص لمواجهة مشروع تركيا و إيران، لأننا نواجه بالفعل قوى غاشمة لا تعرف إلا التدمير. من الأفضل للحكومة الإسرائيلية عدم ضم الضفة الغربية و غور الأردن في الوقت الحالي، ومع هذا مشروع السلام والتطبيع لن يتوقف".
أنا فخور كوني أحد دعاة السلام مع #إسرائيل بل والتحالف معها، وبشكل خاص لمواجهة مشروع #تركيا و #إيران لأننا نواجه بالفعل قوى غاشمة لا تعرف إلا التدمير.— #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) June 14, 2020
من الأفضل للحكومة الإسرائيلية عدم ضم الضفة الغربية و غور #الأردن في الوقت الحالي.
ومع هذا مشروع السلام والتطبيع لن يتوقف. pic.twitter.com/powIHWwgI7
مفاجأة تكشفها "الأحوال المدنية"..— عبدالإله القحطاني (@alsaleeh) June 18, 2020
منذ فترة طويلة بدأت عدد من القنوات الإخبارية العربية والإسرائيلية باستضافة شخصية غير معروفة تدعي أنها "كاتب سعودي"..
الأحوال المدنية تكشف قبل قليل: ليس سعودي وحصل على وثائق الهوية بطريقة غير مشروعة!! https://t.co/ujaxdzFySa
الله يسوقهم واحد واحد.— سلمان بن فضلية (@xsalmaanx) June 18, 2020
عليكم فيهم ياكثرهم.
والله يسلط على من باع لهم شي مايملكه. https://t.co/gJjbv1SW0G
عقبال الباقين. https://t.co/ht7J4WLViy— Ahmad1234 (@Ahmad1287143834) June 18, 2020