الأربعاء 24 أبريل 2019 23:57
انتقد الإمارات.. الجيش السوداني يفرج عن الجزولي بعد اعتقاله
أطلق الجيش الانتقالي سراح رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي بعد ساعات من اعتقاله، الأربعاء، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
التفاصيل:
- مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم قال إن سلطات المجلس العسكري الانتقالي اعتقلت الدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية في السودان، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.
- حزب دولة القانون قال في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إن "قوة من قوات الشعب المسلحة قامت باعتقال د. محمد علي الجزولي القيادي والناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير عقب مشاركته بالمؤتمر الصحفي للجبهة ظهيرة اليوم من أمام وكالة سونا للأنباء".
- بيان الحزب أضاف: "نطالب القوات المسلحة وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي بتحمل المسؤولية في سلامته الجسدية والنفسية والإسراع بإطلاق سراحه أو تحديد تهمة واضحة ضده".
- الحزب قال على صفحته أن "وحدة من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات تأخذ د. محمد علي الجزولي من سجن كوبر إلى القصر الجمهوري".
- الجزولي كان قد دعا الاثنين الماضي، المجلس العسكري الانتقالي إلى اتخاذ موقف واحد من كل المحاور في علاقاته الخارجية، واصفا دور الإمارات بالتخريبي في كل البلدان التي شهدت ثورات على حد تعبيره.
السياسي السوداني محمد الجزولي قبل اعتقاله اليوم : #الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا#السودان pic.twitter.com/KPHrQda7p2— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2019
- الجزولي اعتقال أكثر من مرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وتم الإفراج عنه يوم الحادي عشر من أبريل/نيسان الجاري بعد الإطاحة بالنظام.
خلفيات:
- تكونت الجبهة الوطنية للتغير في 2018، للاستعداد لخوض انتخابات 2020، قبل التطورات الأخيرة والاحتجاجات التي أطاحت بالنظام الحاكم في السودان.
- رئيس الجبهة الوطنية للتغيير بالسودان غازي صلاح الدين العتباني اتهم قوى سياسية بممارسة الإقصاء ضد الآخرين، في إشارة إلى "قوى إعلان الحرية والتغيير".
- في 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
- شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
المصدر
الجزيرة مباشر