فيروس كورونا
الاثنين 20 أبريل 2020 10:25

انتقادات وردود ساخرة.. مطرب مصري يرى كورونا "أكبر عملية خداع في التاريخ"

المغني المصري "محمود العسيلي" يرى وباء كورونا "تهويلا وتخويفا غير منطقي"
مواقع التواصل
نشر المغني المصري محمود العسيلي تغريدة له على حسابه الشخصي قال فيها إن جائحة كورونا هو أكبر عملية خداع في التاريخ، وأن حجم التخويف منها غير منطقي ولا مبرر.

وتسببت تغريدة العسيلي في موجة سخرية واسعة على موقع تويتر، إذ رأى الكثيرون من المتابعين أن هذا استخفاف من جانبه بكارثة حقيقية تمر بها كل دول العالم، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من البشر.

وذهب بعض المغردين إلى اتهام العسيلي بالتضليل، ووجوب محاسبته على ما كتب، لما قد يسببه كلامه من استخفاف بالأمر من جانب كثير من متابعيه. مثل "أحمد عزت" الذي قال إن العسيلي سيكون مسؤولا عن انتشار المرض إذا صدق المصريون كلامه واستهتروا بالفيروس.

وقال حساب أحد المغردين "لنفترض كلامك صح مشاهد الموت يلي شفناها بالعالم شو وضعها مفبركة؟ تهويل وتخويف غير منطقي وغير مبرر؟ سؤال تاني لحضرتك تعرف إيه عن المنطق"؟

وتعليقا على تغريدة العسيلي قال الناشط السياسي وائل غنيم إنه من "العيب" عليه أن يكتب مثل هذا الكلام، وإنه ليس له التكلم في هذا الأمر،فاستخفاف المصريين بالوباء واستئنافهم حياتهم بشكل طبيعي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة مثلما حدث في إيطاليا، إلا أننا لا نملك في مصر إمكانيات إيطاليا بالطبع مما سيؤدي إلى كارثة.  

ورأى  المخرج السينمائي المصري "محمد سعدون" إنه ينبغي محاسبة العسيلي على ما قاله.

كما كتب "محمد ماهر" أن على العسيلي الاكتفاء بالغناء فقط وعدم التكلم فيما لا يفهم فيه.

وفيما يلي بعض التفاعلات الأخرى على التغريدة:

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
كورونا
مغني
مصر

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