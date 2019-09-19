الخميس 19 سبتمبر 2019 22:49
انتقادات لترمب بعد ترويجه مقطع فيديو مفبركا للنائبة المسلمة إلهان عمر
واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات واسعة بعدما نشر على حسابه على تويتر مقطع فيديو مفبركا يظهر النائبة بالكونغرس إلهان عمر وهي ترقص في ذكرى هجمات سبتمبر/أيلول.
القصة:
- الكاتب الأمريكي الساخر تيرينس ويليامز، المعروف بدعمه للرئيس الأمريكي، فبرك مقطع فيديو يظهر النائبة بالكونغرس إلهان عمر وهي ترقص، وكتب تعليقا عليه "أريد أن أتحدث مع (إلهان) عمر. يا فتاة، ما الذي جعلك تحتفلين في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر؟"
- أعاد ترمب نشر مقطع الفيديو على حسابه على تويتر وكتب تعليقا عليه "الوجه الجديد للحزب الديمقراطي!"
- أثار الفيديو انتقادات للنائبة المسلمة، بينما كشف العديد من مستخدمي تويتر أن الفيديو مفبرك وانتقدوا الرئيس الأمريكي لترويجه لهذا المقطع المفبرك واعتبروه يمثل تهديدا لحياة النائبة المسلمة.
- أشار عدد من أنصار النائبة ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تاريخ الفيديو كان بعد ذكرى هجمات سبتمبر بيومين، وأنه التقط أثناء حضور إلهان عمر مؤتمرا للمشرعين السود في واشنطن.
- طالب البعض موقع تويتر بحذف الفيديو المضلل من موقعه، خوفا من أن يؤدي الفيديو إلى هجمات ضد عضوة الكونغرس، التي تعرضت بالفعل لتهديدات في السابق من متطرفين بيض. كما طالب آخرون تويتر بتعليق حساب ويليامز.
- لم يتخذ تويتر أي إجراء، في حين حذف الفيديو من حساب تيرينس ويليامز، لكن تغريدة ترمب ظلت موجودة بدون الفيديو، حيث واصل مستخدمو تويتر التعليق عليها.
- انتقدت إلهان عمر ترمب وكتبت على حسابها على تويتر "رئيس الولايات المتحدة يواصل نشر الأكاذيب التي تعرض حياتي للخطر. ما الذي يفعله تويتر لمكافحة هذا التضليل؟"
المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية