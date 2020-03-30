السعودية وتركيا
الاثنين 30 مارس 2020 20:36

انتقادات لاذعة لكاتب سعودي اتهم أردوغان بنشر فيروس كورونا في أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
وجه مغردون عبر مواقع التواصل انتقادات حادة لكاتب سعودي اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل فيروس كورونا المستجد إلى أوربا عبر المهاجرين السوريين.

وقال الكاتب محمد الساعد في مقال له بصحيفة عكاظ السعودية، إن أردوغان قرر مؤخرا فتح الحدود أمام عشرات الآلاف من المهاجرين لكي يضمن انتشار الوباء في ألمانيا وإيطاليا وبقية دول الاتحاد الأوربي عبر عشرات الآلاف من المهاجرين السوريين وبينهم عناصر تنظيم الدولة "الدواعش".

وعبر كُتاب ونشطاء عن دهشتهم من مستوى "الجهل" لدى الإعلام السعودي للحد الذي يصل لاتهام أردوغان بنشر الوباء عبر المهاجرين السوريين، ووصفهم بأنهم "دواعش" رغم الظلم الذي تعرضوا له.

وقال مغردون لو سخّر الكاتب "الساعد" موهبته في روايات الخيال لحقق شهرة ستفوق جملة المغالطات والأكاذيب التي يكتبها ولا حقيقة واحدة في المقال سوى اسم الصحيفة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1453 مصابا.

وكشفت الوزارة في مؤتمر صحفي، عن شفاء 22 حالة مصابة بالفيروس ليصل عدد المتعافين إلى 49 شخصا.

وأضافت الوزارة أنها لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. والأحد، أعلنت الوزارة، تسجيل 4 وفيات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 8.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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السعودية
تركيا
فيروس كورونا

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