انتقادات لاذعة لقناة "العربية" بعد تلفيقها تصريحا لأمير قطر

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته

لفّقت قناة "العربية" السعودية، في تغريدة عبر صفحتها الرسمة على موقع "تويتر"، تصريحًا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ادعت فيه أنه "يدافع عن الجماعات المتطرفة".

التغريدة قوبلت برد فعل عكسي عبر صفحة القناة ذاتها، وواجهت التغريدة المفبركة وابلًا من الانتقادات اللاذعة على تويتر منذ نشر فضائية العربية (سعودية تبث من الإمارات)، التغريدة أمس السبت.

أمير #قطر مدافعا عن الجماعات المتطرفة: لا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد pic.twitter.com/cYAqyObDPJ — العربية (@AlArabiya) ٦ أبريل ٢٠١٩

التفاصيل:

الشيخ تميم افتتح مساء السبت، أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الدوحة، وسط مقاطعة دول الحصار التي أعلنت في بيان سابق عدم مشاركتها في البرلمان إذا أقيم في قطر.

أمير قطر تطرق خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إلى الحديث عن قضايا الإرهاب، وأكد الشيخ تميم ضرورة أن تتم مكافحة الإرهاب في العالم جنبًا إلى جنب مع مكافحة أسباب التطرف ومعالجة خلفياته.

الشيخ تميم: التجربة تثبت أن الإرهاب لا يقتصر على حضارة دون أخرى، ولا على اتباع دين دون آخر، وإن كل تعميم من هذا النوع هو عنصرية لا أكثر ولا أقل.

الشيخ تميم: لا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد فقط، بينما نرى أنه ثمة قوى وحركات متطرفة إرهابية ليست ضمن أجندات هذه الحرب التي نشارك فيها جميعًا.

قناة "العربية" ادعت أن الشيخ تميم يدعم بذلك الجماعات المتطرفة ونشرت صورة لأمير قطر خلال افتتاح أعمال المؤتمر وعلّقت عليها "أمير قطر مدافعا عن الجماعات المتطرفة: لا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد".

تلفيق القناة السعودية لتصريحات أمير قطر قوبل بانتقادات حادة على تويتر، وأشارت التعليقات في معظمها إلى محاولة القناة للكذب وقلب الحقائق والاستخفاف بعقول متابعيها وتضليلهم وخداعهم، وبعض المنتقدين أشاروا إلى الفيديو الأصلي والكامل لكلمة أمير قطر والذي بثته "الجزيرة مباشر" على الهواء.

العربية ان تكذب اكثر

لا بد في الصدق تتبعثر#العربية_ان_تكذب_اكثر

قناة تستحمر متابعينها pic.twitter.com/bzBx4mC9b6 — ndo7a (@ndo7a) ٧ أبريل ٢٠١٩

"السلام والأمن وسيادة القانون":

الدورة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على مدار 5 أيام، جاءت تحت عنوان "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون".

الشيخ تميم تحدث خلال كلمته عن أهمية التعليم وعلاقته بالسلام والأمن وسيادة القانون ومن ثم تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى دور التعليم والعلم في بناء الدول وتحقيق النمو والرخاء، ومنها الطفرة الإنمائية لدولة قطر في مختلف المجالات.

الشيخ تميم: في البلدان العربية قاد شباب متعلمون التحركات الشعبية طلبا للكرامة والعدالة والحرية. أثبتوا أنهم متحضرون وحضاريون في مطالبهم وتحركهم، حين منحوا الفرصة للنشاط السلمي في بعض البلدان العربية.

الشيخ تميم: هذه التجارب تثبت أن الأنظمة التي منعت عنهم حرية التعبير وفرص النشاط السلمي تتحمل مسؤولية أساسية عن تدهور الأوضاع إلى العنف، فالشعوب عموما تفضل الإصلاح التدريجي على المجازفة بهزات ثورية كبرى.

حول أهمية سيادة القانون قال أمير قطر: لا عدالة دون سيادة القانون، ولكن للأسف كثيرون يؤمنون بسيادة القانون دون عدالة. هذا من أهم مصادر السياسات التي تُخضع القانون لخدمة نظام الحكم فحسب أو لمصالح فئة معينة في المجتمع، وتشكل مصدرا للشعور بالظلم، ومن ثم للقلاقل وعدم الاستقرار.

الشيخ تميم: على مستوى المنطقة والعالم، يزداد خطر تراجع دور القانون الدولي في العلاقات بين الدول، والتوجه إلى تغليب سيادة القوة عليه، وتحول القانون والشرعية الدولية إلى سلاح الضعفاء فقط.

أمير قطر: سيادة القانون لا تسعف كثيرًا أمام فيتو الأقوياء في مجلس الأمن، أو منح الأقوياء الغطاء الدولي للمعتدين على الغير ومنتهكي حقوق الإنسان، ومن يضمون أراضي الغير بالقوة.

الشيخ تميم ضرب مثالًا على ذلك باعتراف الإدارة الأمريكية عمليًا بضم القدس المحتلة ورسميًا بضم الجولان السوري المحتل إلى "إسرائيل".

الشيخ تميم: يدرك الجميع أن هذه الإجراءات مناقضة للقانون والشرعية الدولية؛ لكن من الذي يجبر الدول على الالتزام بالقانون الدولي؟ لا بديل للحوار والتفاهم فيما بينها على أساس احترام الشرائع الدولية.

الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي:

حضر افتتاح أعمال الجمعيةَ العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140، وفود من أكثر من 160 دولة، على رأسهم ثمانون رئيس برلمان و40 نائبًا للرئيس، وأكثر من 800 برلماني منهم 30% من النساء، و19% من أعضاء البرلمان الشباب دون سن 45 عامًا، وبمقاطعة مصر بالإضافة إلى دول الحصار الثلاث السعودية والإمارات والبحرين.

الدول الأربع قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017، وفرضت حصارًا عليها بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشكل قاطع.

الاتحاد البرلماني الدولي أنشئ عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) ووليام راندال كريمر (بريطانيا)، وهو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة والبرلمانات الوطنية في 178 بلدًا.

أبرز الردود على التغريدة الملفقة:

والله كلام الأمير تميم صحيح مئة بالمئة فعلاً لا يجوز أن يحارب الإرهاب بكل الوانة و أشكالة و أطيافة ولهذا أتمنى من العربية أن تفهم ما قاله الأمير وكتبته فالكلام لا يحتاج تفسير

اللهم إبعد عنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن وإجمعنا لما تحب وترضى و صن دمائنا وأعراضنا — عبدالله الحجيلان (@alhujailan69) ٧ أبريل ٢٠١٩

العربية انا لماذا أتابعك ؟؟؟ انفلووو فورا حفاظا على سلامة عقلي — Amel TOUALBIA (@el__amel) ٦ أبريل ٢٠١٩

ههههههه وين الدفاع عن الجماعات المتطرفة ؟ — عبدالله الملا @قطر (@q6r) ٦ أبريل ٢٠١٩

العربية تريد ان تقول لا يجب محاربة الارهاب بكل الوانه وطوائفه فقط يجب محاربة الاسلام لان معنى الارهاب عندهم يعني الاسلام — ali yousef (@alnamlet) ٧ أبريل ٢٠١٩

ع فكرة كلامو مزبوط 100٪ — Ahmad (@Ahmad39187320) ٦ أبريل ٢٠١٩

هههههههه اسلوب غبي في الطرح ..

احترموا عقول الناس .. — بويوسف🦇 (@mbyalmalki) ٧ أبريل ٢٠١٩

الحل إلغاء متابعة العبرية(العربية) — ‏﮼نعيم ﮼ (@Naim1890) ٧ أبريل ٢٠١٩

محطة منحطة ومحترفين في الكذب — Q• T• R (@qtr4) ٧ أبريل ٢٠١٩

السؤال : هل دافع الامير تميم عن الجماعات المسلحة تحديدا ، وإذا فعل فهل لكم ان تخبرونا من هم الجماعات التي سماها، وان لم يفعل فهو تضليل للقارىء — Dr A (@abdx0) ٦ أبريل ٢٠١٩

يعني امير قطر سيدافع عن الجماعات المتطرفة أمام برلمانيين العالم😂🙂

اموت واعرف نوع الحشيش اللي تتعاطونه في العربية🌚😂 — AHMED ❤️🇶🇦 (@qat24011) ٦ أبريل ٢٠١٩

من اغبى التغريدات اللتي قرأتها في حياتي😂 — الدكتور (@dmkmsmk) ٧ أبريل ٢٠١٩

تابع العربية لتصبح جحشا 😂😂😂 — nora_ ahmad (@norahajry) ٧ أبريل ٢٠١٩

من المعتوة الذي مستلم حساب العربية 😂😂😂😂😂😂 — راعية الددسن قطر 🇶🇦✌️🇶🇦 (@DemaQtr) ٦ أبريل ٢٠١٩

الف تحية للشيخ تميم زعيم آلامه العربية الرجل العربي الأصيل — احمد القطاونة (@CGfdXo6Yrz7MlWC) ٦ أبريل ٢٠١٩

لا زالت العبرية تستحمر و تستحقر متابعيها

الأمير قال أن المحاربة لا تقتصر على طرف دون الآخر

تعني يجب أن تشمل الجميع

العبرية ... أن تكذب أكتر — imadkech (@imadkech1) ٦ أبريل ٢٠١٩

هذا ما قاله سمو امير دولة #قطر: "ولا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد فقط، بينما نرى أنه ثمة قوى وحركات متطرفة إرهابية ليست ضمن أجندات هذه الحرب التي نشارك فيها جميعا." العربية معروفة بفقدان المصداقية ! — Hassan A (@HassanAhmedDai1) ٦ أبريل ٢٠١٩

الإرهاب الحقيقي في يصنع في الرياض في غرفة العمليات ابن منشار — No Comment? (@vandieer) ٦ أبريل ٢٠١٩

كلامه عين الصواب .. لا فض فوه وقطع الله لسان العبرية ومموليها السفلة الانذال — arabcitizen (@arabcitizen2) ٦ أبريل ٢٠١٩

أفشل منكم ما شفت !

بصراحة قناة عاشرة في التلفزيون التنزاني احسن منكم ومهنة اكتر منكم !

شياطين مش بني آدمين اللي ينقلو الاخبار عندكم يا عبريين — Adeeb Daloul (@adaloul) ٦ أبريل ٢٠١٩

هل زعيم مثل تميم يدافع عن متطرفيين وامام العالم ؟؟؟؟ غباء العربية — ssssss (@salemalali44) ٦ أبريل ٢٠١٩

حماقة العربية هي سبب فشلها وتغيير ادارتها اكثر من مرة. — ssssss (@salemalali44) ٦ أبريل ٢٠١٩