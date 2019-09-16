الاثنين 16 سبتمبر 2019 13:35
انتقادات في الكونغرس لترمب بسبب "الرد" على هجوم أرامكو
قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، إن الولايات المتحدة ليس لديها حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التظاهر بذلك.
التفاصيل
- تصريحات ميرفي جاءت ردًا على قول ترمب إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو شرقي السعودية.
- توعد ترمب بالرد، أثار انتقادات في الكونغرس الأمريكي من قبل أعضاء بارزين، مذكّرين الرئيس بأن قرار شن الحرب من اختصاص الكونغرس، على حد قولهم.
- صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن إدارة ترمب تفكر في رد عسكري جدي على هجمات أرامكو رغم دعوات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى ضبط النفس.
أبرز تصريحات أعضاء الكونغرس
- السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: ليس لنا حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يجب أن نتظاهر بذلك.
- ميرفي: الهجوم على منشآت أرامكو جاء بعد غارة سعودية على سجن ذمار في اليمن خلفت مائة قتيل.
- ميرفي: السعوديون يقتلون مدنيين حوثيين، والحوثيون يردون بشن هجمات ضد السعودية.
- السيناتور بيرني ساندرز: الكونغرس لن يمنح ترمب السلطة لشن حرب كارثية فقط لأن النظام الوحشي السعودي طلب منه ذلك.
- ساندرز: الدستور الأمريكي واضح وينص على أن الكونغرس هو من يملك صلاحية إعلان الحرب وليس الرئيس.
- السيناتور الديمقراطي البارز تيم كين: يجب على الولايات المتحدة ألا تذهب للحرب لحماية النفط السعودي.
المصدر
الجزيرة
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