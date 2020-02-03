الإمارات
الاثنين 3 فبراير 2020 19:37

انتقادات بعد فصل أستاذة من جامعة الإمارات على خلفية تغريدات

الدكتورة عائشة النعيمي
الدكتورة عائشة النعيمي
مواقع التواصل الاجتماعي
استنكر مغردون إماراتيون قرار جامعة الإمارات بفصل الأكاديمية الدكتورة عائشة النعيمي على خلفية تغريداتها التي انتقدت فيها سياسة القبول بالجامعة.

وكانت الأكاديمية البارزة غردت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وانتقدت الجامعة لنيتها تعيين مدير أجنبي لها من دون البحث في ملفات أبناء البلد المؤهلين للمنصب.

وأشارت النعيمي في تغريداتها إلى أن سياسة القبول بالجامعة تمس بمستقبل الطلبة الإماراتيين وحقهم في التعليم المكفول دستوريًا وتضع أمامهم تعقيدات للدراسة في الجامعة الحكومية الوحيدة بالدولة.

تغريدات النعيمي

 

ورفض أكاديميون وكُتاب قرار الجامعة بفصل النعيمي باعتباره قرارا غير سليم بحق الدكتورة التي "تمثل أحسن ما في الشخصية الإماراتية من علم وثقافة وأدب وعلى أيدي أمثالها شبت الجامعة عن الطوق ووصلت إلى مراحل التقدم".

وقال الأكاديمي المعروف عبدالخالق عبدالله إن الأكاديمية النعيمي خدمت الجامعة أكثر من 30 سنة وخبر فصلها محزن.

بدوره، علق المعارض الإماراتي عبدالله الطويل ووصف الفصل بالتعسفي مشيرًا إلى أن العقلية الأمنية تسيطر على العمل الأكاديمي في عهد محمد بن زايد.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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الإمارات
عائشة النعيمي
جامعة الإمارات

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