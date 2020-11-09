تركيا
الاثنين 9 نوفمبر 2020 15:07

انتعاش الليرة التركية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الجديد.. ماذا قال؟

محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناجي آغبال
الأناضول
انتعشت الليرة التركية الإثنين بشكل قوي بعد تصريحات محافظ البنك المركزي ناجي آغبال، لتبلغ 8,1840 مقابل الدولار.وكان سعر صرف الدولار ارتفع إلى 8.5832 ليرة الجمعة وأغلق عند 8.5253 لير

وكان سعر صرف الدولار ارتفع إلى 8.5832 ليرة الجمعة وأغلق عند 8.5253 ليرة، ليسجل الدولار ارتفاعا بـ 1.2 بالمئة أمام الليرة، مقارنة بسعر الإغلاق الذي قبله.

وشهدت الليرة التركية، انتعاشا كبيرا صباح الإثنين، إثر تصريحات محافظ البنك المركزي، ليتراجع سعر صرف الدولار إلى 8,1840 ليرة، أي ما يعادل انخفاضا في سعر الدولار مقابل الليرة بنحو 4 في المئة مقارنة بسعر الإغلاق الأخير.

كما تراجع اليورو أمام الليرة بواقع 3.7 بالمئة، ليصل إلى 9.7530 ليرة، فيما انخفض الجنيه الاسترليني 3.5 بالمئة ليصبح 10.8140ليرة.

وفي وقت سابق الإثنين، أكد محافظ البنك المركزي التركي، ناجي آغبال، عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار.

وقال آغبال في بيان "إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشيا مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم".

وأضاف أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

وأوضح أنه يتم مراجعة الوضع الحالي ومتابعة التطورات عن كثب حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشار بهذا الخصوص إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الضرورية في ضوء البيانات والتقييمات التي سيتم تشكيلها.

يشار أنه صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، فجر السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.

وأمس الأحد، أعلن وزير المالية التركي براءت البيرق، استقالته من منصبه.

وتراجعت الليرة التركية لمستويات قياسية بعدما أبقى البنك المركزي التركي مؤخرا على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة. 

المصدر
وكالات

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