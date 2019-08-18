الأحد 18 أغسطس 2019 10:26
انتشال جثامين 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، انتشال جثامين 3 شهداء قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شمالي قطاع غزة.
وزعم جيش الاحتلال في بيان، أنه رصد فلسطينيين مسلحين (لم يحدد عددهم) قرب السياج الأمني شمالي القطاع وأطلق عليهم النار، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددهم 5 وأنهم جميعًا استشهدوا بنيران الاحتلال.
انتشال 3 شهداء
- تمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية من انتشال جثامين ثلاثة شهداء وجريح رابع وصفت حالته بالخطيرة جدًا، جراء القصف الإسرائيلي الليلة لمنطقة أبو سمرة في شمال بيت لاهيا شمالي القطاع.
- وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان مقتضب إن جثث 3 شهداء وصلت مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مصاب رابع.
- وفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن الشهداء الثلاثة الذي قتلوا بغارات الاحتلال هم: محمد سمير الترامسي (26 عامًا)، ومحمود عادل الولايدة (24 عامًا) ومحمد أبو ناموس (27 عامًا).
- بعد مماطلة استمرت ساعات، سمحت قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف الفلسطينية الدخول إلى المنطقة التي تعرضت للقصف والتوغل من قبل قوات الاحتلال التي أعلنت عن قتل خمسة فلسطينيين عند السياج الأمني.
- مظاهرات عفوية انطلقت في قطاع غزة، مساء أمس، وفاءً للشهداء ودعمًا للمقاومة.
غارات الاحتلال
- الطيران الحربي للاحتلال شن سلسلة غارات شمال قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصدًا للمقاومة وقصفت أرضًا زراعية في شرق بيت لاهيا شمالي القطاع.
- الناطق باسم جيش الاحتلال قال في بيانه لوسائل الإعلام إن قوات الجيش رصدت عددًا من الأشخاص بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار.
- موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، ذكر أن جيش الاحتلال حدد 5 أشخاص اقتربوا من السياج، مشيرًا إلى أن أحدهم على الأقل مسلح.
"الشعب يريد ضرب صواريخ"... مسيرة عفوية وفاءً للشهداء ودعمًا للمقاومة في مخيم جباليا شمال قطاع #غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/qr6wU7kl0b— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 17, 2019
ذعر في مستوطنات "الغلاف"
- سلطات الاحتلال ذكرت، مساء السبت، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين من أصل ثلاثة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".
- جيش الاحتلال فتح الملاجئ في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، في ظل توتر شديد يخيم على الحدود في ظل فرض الجيش رقابة عسكرية بعد الحدث الأمني.
- صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، ذكرت أن 6 إسرائيليين، أصيبوا، السبت، بينهما اثنان بجروح طفيفة، و4 آخرون بالهلع، جراء إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة.
- القناة 13 الإسرائيلية، أفادت بأن شظايا أحد الصواريخ سقطت على منزل في سديروت، ما أسفر عن إصابة مستوطنين بالهلع.
- موقع (أخبار 24) الإسرائيلي، ذكر أن قذيفة صاروخية انفجرت في فناء منزل في سديروت، ما تسبب بأضرار جسيمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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