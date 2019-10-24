الخميس 24 أكتوبر 2019 12:26
انتشار روسي في شمال سوريا وترمب يؤكد وقفاً دائماً لإطلاق النار
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الشرطة العسكرية لديها نفذت أولى دورياتها في الشمال السوري، وفقًا للاتفاق التركي الروسي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في كلمة له بالبيت الأبيض، إعلان تركيا أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا أصبح دائمًا، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية على الحدود انتهت.
انتشار روسي
- بدأ انتشار الشرطة العسكرية الروسية على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، بموجب الاتفاق التركي الروسي الذي تم في "سوتشي".
- وكالة سمارت، قالت إن أربع آليات روسية، دخلت الأربعاء مدينة عين العرب، الواقعة على بعد 30 كيلومترًا شرقي نهر الفرات.
- وصلت الدورية الروسية إلى قرية "زور مغار" وتمركزت في مبنى للإذاعة والتلفزيون غربي عين العرب، وفق سمارت.
- وفق رويترز، يشكل وصول الشرطة الروسية لعين العرب، بداية لإبعاد وحدات الحماية الكردية 30 كيلومترًا عن الحدود السورية التركية.
المنطقة الآمنة
- نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، قال إن بلاده لا ترى ضرورة لإقامة منطقة آمنة تحت حماية دولية في شمال شرق سوريا.
- فيرشينين ذكر أن الاتفاق الروسي التركي في سوتشي هو الحل، في المنطقة التي تم التوصل فيها لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية (تعتبرها أنقرة إرهابية) مسافة 30 كيلومترًا خلال 150 ساعة.
- نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، قال إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة في شمال شرق سوريا، وترحب بأي جهد لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
- المسؤول الأممي شدد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وكريم وآمن.
لا تطهير عرقيا
- نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته، نفيه لادعاءات قيام تركيا بتطهير عرقي في شمال شرق سوريا.
- بيّن المسؤول أن بلاده لم تعثر على أدلة تشير إلى صحة الادعاءات التي تتهم تركيا بالتطهير العرقي خلال عملية نبع السلام.
- المسؤول أعرب عن امتنانه من تطبيق الاتفاق التركي الأمريكي في شمال سوريا، قائلًا إن بلاده تريد مواصلة علاقاتها الجيدة مع تركيا والأكراد في المنطقة.
- أشار المسؤول إلى أن أمريكا ستبقي عددًا من قواتها في المناطق التي يوجد بها النفط في سوريا، مؤكدًا أن هدف رئيس بلاده سحب كافة الجنود الأمريكيين من الأراضي السورية.
صواريخ كاتيوشا
- قوات المعارضة السورية، أعلنت العثور على عدد من صواريخ كاتيوشا في منطقة رأس العين، في إطار عمليات التمشيط ضمن المناطق التي سيطرت عليها خلال عملية نبع السلام.
- ذكر "الجيش الوطني" السوري المعارض، في بيان له، أن الصواريخ كانت مجهزة لإطلاقها، باتجاه منطقة "جيلان بينار" في ولاية شانلي أورفة التركية، المقابلة لمدينة رأس العين.
- البيان أفاد بإبطال مفعول الصواريخ من قبل عناصر الجيش الوطني، لافتًا إلى أن الصواريخ كانت تبعد كيلومترين عن منطقة جيلان بينار التركية.
خلفيات
- في وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الدفاع التركية، إنه لم تعد هناك ضرورة لشن عملية عسكرية جديدة غير "نبع السلام"، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا بشأن سوريا.
- الإثنين، اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية، آنيغريت كرامب كارنباور، إنشاء منطقة آمنة تحت رقابة دولية شمالي سوريا.
- في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، لإنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات