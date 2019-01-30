الأربعاء 30 يناير 2019 23:06
انتخاب ناصر الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة القدم
انتُخب القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عضوا باللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
التفاصيل:
- رابطة الأندية الأوربية قالت إن الخليفي سيحل بدلا من إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي السابق لنادي أرسنال والذي انتقل إلى ميلانو الايطالي.
- الخليفي قال في بيان "إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة القدم".
- البيان: أتطلع إلى العمل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لتحسين وتطوير كرة القدم الأوربية، مع ضمان تمثيل مصالح جميع الأندية في عملية صنع القرار.
- الخليفي سيشغل مكانا ضمن مقعدين لممثلي الأندية ضمن اللجنة التنفيذية.
- أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس هو الممثل الآخر لرابطة الأندية في اللجنة.
- اللجنة هي أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
- اللجنة تتشكل من رئيس و16 عضوا ينتخبهم المجلس بجانب عضوين كممثلين لرابطة الأندية وعضو يمثل مسابقات الدوري الأوربية.
- من المنتظر المصادقة على انتخاب الخليفي من مجلس الاتحاد الأوربي للعبة في اجتماع في روما الأسبوع المقبل.
- الخليفي يترأس، إلى جانب منصبه في النادي الفرنسي، مجموعة بي.إن ميديا التي تملك حقوق البث التلفزيوني الحصرية في الشرق الأوسط لمباريات مسابقات الدوري الأوربية الكبرى والمنافسات الدولية.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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