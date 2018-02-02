كوبا
الجمعة 2 فبراير 2018 11:03

انتحار نجل فيدل كاسترو

فيدل كاسترو دياز بالارت نجل زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو
فيدل كاسترو دياز بالارت نجل زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو
رويترز
ذكرت وسائل إعلام تديرها الدولة في كوبا أن فيدل كاسترو دياز بالارت نجل زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو انتحر أمس (الخميس) بعدما تلقى العلاج من الاكتئاب على مدى أشهر.

وقال موقع كوبا ديبايت الإلكتروني "دياز-بالارت، الذي تولى علاجه مجموعة من الأطباء لعدة أشهر بسبب حالة اكتئاب حادة، انتحر هذا الصباح".

وكان كاسترو جونيور (68 عاما)، والمعروف أيضا باسم "فيديليتو" بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده، أُدخل المستشفى في بادئ الأمر للعلاج من الاكتئاب ثم واصل العلاج خارجها.

فيدل كاسترو دياز بالارت نجل زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو مع الممثلة باريس هيلتون في هافانا بكوبا رويترز

ونجل كاسترو عالم في الفيزياء النووية درس في الاتحاد السوفيتي السابق وكان يعمل مستشارا علميا لمجلس الدولة الكوبي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الكوبية عند وفاته.

وتوفي والده، الذي بنى دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، قبل ما يزيد قليلا عن العام في 26 نوفمبر تشرين الثاني 2016 عن عمر ناهز 90 عاما.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فيدل كاسترو دياز بالارت
زعيم الثورة الكوبية
نجل
فيدل كاسترو
الاكتئاب

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