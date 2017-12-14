انتحار نائب أمريكي بعد اتهامه بالتحرش بقاصر

ذكرت وسائل إعلام أمريكية من بينها شبكة سي إن إن، أن دان جونسون النائب عن ولاية كنتاكي انتحر، وذلك بعد يوم من نفيه الاتهامات الموجهة له بالتحرش بقاصر عام 2013.

وقال ديف بلينغز، أحد المحققين في سبب وفاته إنه تم العثور على جثة جونسون، الذي ينتمى للحزب الجمهوري، وبها طلقة نارية بالقرب من منطقة ماونت واشنطن.

وكان جونسون (57 عامًا) قد نشر رسالة طويلة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ينفي فيها تحرشه بقاصر، وكتب " الله فقط يعلم الحقيقة..".

وأكد بلينغز أن الانتحار هو الفرضية الأقرب.

وكان جونسون قد خضع للتحقيق قبل وفاته بـ24 ساعة على خلفية اتهام فتاة له بالتحرش بها عام 2013 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وكان جونسون قد أضاف عبارة "السماء هي بيتي" في منشوره على فيسبوك، قبل أن يقوم بحذفها حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، وأضافت أن الفتاة المزعومة كانت زميلة لابنته سارة.